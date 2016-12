Super-concert Luna Amară, în Vama Veche

Una dintre cele mai în vogă trupe de rock autohtone, Luna Amară, va lansa ilustraţia video a piesei „Chihlimbar\", sâmbătă, în Vama Veche, la Papa La Shoni. „Videoclipul arată aşa cum ne-am dorit\", mărturiseşte Mihnea Blidariu, solistul formaţiei clujene, pe blogul trupei. Evenimentul va fi marcat de un concert, cu începere de la ora 22.00, care va însemna, totodată, şi finalul promovării albumului „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep\", începută anul trecut, de 1 mai, în aceeaşi locaţie. Cei patru membri ai trupei vor interpreta live piese de pe ultima apariţie discografică, precum şi celebrele melodii din repertoriul propriu, precum „Gri Dorian”, „Roşu Aprins”, „Am ceva cu mintea ta”, „Dizident” sau „Folclor”. Odată încheiată această promovare, Luna Amară se va concentra pe realizarea unui turneu aniversar de 10 ani şi va intra, din toamnă, în studio.

În acest an, Luna Amară împlineşte 10 ani de activitate, un deceniu de rock la superlativ, în care îndrăgita trupă s-a bucurat, datorită talentului şi profesionalismului de care a dat mereu dovadă, să urce pe aceeaşi scenă cu nume sonore ale scenei internaţionale ale genului, precum Faith No More, Clawfinger, Incubus, Exploited, Toy Dolls, Apocalyptica, HIM, Klimt1918 sau chiar Amorphis, Paradise Lost, Alice in Chains şi Rammstein.