Super-concert Rezident Ex

După mega-show-ul susţinut, vineri seară, în Capitală, la Arenele Romane, Ovidiu Ioncu - Kempes şi colegii lui de la trupa Rezident Ex au făcut escală la... mare, în clubul Phoenix. Întâlnirea de sâmbătă a fost extrem de emoţionantă, atât pentru sutele de admiratori - mulţi fani au stat în picioare - cât şi pentru componenţii trupei: Kempes, Tavi Iepan - chitară, Adrian Popescu - chitară, Christian Podratzky - bass, Florin Cvasa - percuţie şi Matthias Lange - chitară. Pentru că le-a fost dor de Kempes, revenit pe scena muzicală după o îndelungată absenţă, fanii au scandat la unison numele lui, dar şi al noului său band. Ţinuta obligatorie a admiratorilor de toate vârstele a constat în tricouri negre, inscripţionate Rezident Ex, Black Sabbath, Pink Floyd sau „Folk You! Florian Pittiş”.

START CU „BULETIN DE ŞTIRI” Seara „rezidenţilor” s-a deschis spectaculos cu un... „Buletin de ştiri”. Din playlist-ul serii au mai făcut parte piesele: „Fotografia”, „Soldatul căzut”, „Catedrala sufletului\'”, „Iarna”, „Oglinda”, „Povestiri din gară”, „Camera viselor” şi „Brigadierii”, pe muzică şi text de Tavi Iepan. Tot liderul celui mai aclamat grup al momentului, având în vedere entuziasmul fanilor, a compus muzica şi pentru piesa care a încheiat concertul din Clubul „Phoenix”, „Închis, caz de boală”, pe versurile lui Mircea Jebeleanu. Alte trei piese a căror muzică este semnată de chitaristul german Matthias Lange (text Tavi Iepan) au completat playlist-ul concertului: „Metamorphosis”, „Roy, Black Sabbath” şi „Pompierul atomic”.

Concertul Rezident Ex va rămâne atât în amintirea fanilor entuziaşti, care au primit autografe pe tricouri sau pe afişul concertului, dar şi în amintirea unei mirese... „furate”.

„Publicul a fost minunat. Minunat este cuvântul care spune tot (...). Am amintiri plăcute peste tot în ţară, nu doar la Constanţa, mai ales că am revenit după atâţia ani”, a declarat, pentru ziarul „Telegraf”, Kempes. Acesta a spus că oraşul de la malul mării se va afla pe lista turneului naţional dedicat primului album al trupei. Primul material discografic al formaţiei este deja gata, iar la cel de-al doilea, a început să se lucreze.