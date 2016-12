Super-concerte în cluburile constănţene

Petrecăreţii constănţeni vor avea parte, la început de weekend, de câteva concerte susţinute de artişti autohtoni de top, în cluburile din oraş, unde se vor distra până târziu în noapte.

CONNECT-R LE CÂNTĂ „BOBOCILOR” Solistul şi producătorul Connect-r are probleme cu... somnul şi toamna, mai ales în weekend-uri, când străbate ţara în lung şi-n lat pentru show-urile din cluburi. Îndrăgitul artist care a făcut furori cu piesa „Vara nu dorm” va cânta, în această seară, şi la Constanţa. Concertul său va avea loc după miezul nopţii, în clubul Crush, cu ocazia „Balului bobocilor” de la Liceul Teoretic „Ovidius”, organizat de Sensation MediaGroup. Preţul unui bilet este de 20 de lei.

DONY VINE LA... BAL Solistul constănţean Dony este un alt artist care va cânta în această noapte, pentru liceeni. Concertul său este programat după miezul nopţii, în clubul Cafe del Mar, cu ocazia „Balului bobocilor” de la liceele Sportiv şi Alimentar, organizat de Camibo Events. Preţul unui bilet la acest eveniment este de 20 de lei.

SEARĂ AC/DC CU TRUPA THE R.O.C.K. Formaţia The Rise of the City King (The R.O.C.K.) revine, în această seară, la Constanţa, pentru un nou concert tribut AC/DC. Evenimentul este programat de la ora 22.00, în clubul Doors, iar preţul unui bilet de intrare este de 30 de lei.

CONCERTE CU VUNK ŞI CTC Tot în această seară mai au loc şi alte concerte, pentru tinerii cu diferite preferinţe muzicale. În clubul Fratelii va cânta, de la ora 23.30, trupa Vunk, iar cei care preferă muzica rap îi pot asculta live pe membrii formaţiei CTC, Doc, Deliric1 şi Vlad Dobrescu, într-un recital programat în clubul Heaven\'s Hell, de la ora 23.30. Preţul unui bilet la concertul rapperilor este de 20 de lei.