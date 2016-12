Supercupa României se dispută, mâine seară, la Constanța

16:44:36 / 07 Iulie 2015

Muhagirul crimeean

Vreau sa anun ca in semn de protest fata de aceste discriminari sistematice din partea institutiilor statului roman mi-am aruncat buletinul in fata Tribunalului din Constanta. Urmatorul pas va fi, asa cum am anuntat deja, sa renun la cetatenia romana devenind astfel apatrid.