Supercupa României se joacă la Constanța

După o lună de incertitudine, cu trei inspecții din partea reprezentanților Federației Române de Fotbal (FRF), Constanța poate răsufla ușurată. Stadionul „Farul” va găzdui Supercupa României-Timișoreana, programată pe 8 iulie, de la ora 21.00, între echipele Fotbal Club Steaua București și ASA Tg. Mureș, chiar dacă arena de pe litoral nu se află în cea mai bună stare. Teoretic, decizia finală ar fi trebuit luată după inspecția de mâine, când la Constanța sunt așteptate două comisii din partea FRF, una care să vadă dacă s-au remediat problemele semnalate, iar alta pentru omologarea stadionului. Ieri, Comitetul de urgență al FRF, compus din Răzvan Burleanu (președintele FRF), Gino Iorgulescu (prim-vicepreședintele FRF) și Octavian Goga (vicepreședintele FRF), a decis cu unanimitate de voturi ca partida să aibă loc la Constanța.

„Chiar dacă este deja o decizie oficială, nu înseamnă că nu trebuie să ducem la îndeplinire sarcinile trasate de federație. În mare parte, am rezolvat problemele, cu excepția înlocuirii scaunelor rupte sau lipsă din tribune și peluze. Avem în continuare probleme cu mâna de lucru și căutăm ajutor din partea firmelor private din oraș. Ne dorim să montăm scaunele în peluza de deasupra vestiarelor, dar și să le înlocuim pe cele rupte și crăpate din întreg stadionul, astfel că ar fi vorba de peste 1.000 de scaune. Eu sunt convins că vom rezolva totul până la ora meciului, pentru că nu am vrea să rămânem cu o pată pe obraz după disputarea acestui joc”, a spus președintele FC Farul, Auraș Brașoveanu. Oficialul grupării de pe litoral consideră că găzduirea Supercupei României de către Constanța reprezintă un plus pentru oraș. „Faptul că meciul se va juca la Constanța înseamnă recunoașterea eforturilor depuse de administrația locală și de Consiliul Județean Constanța pentru susținerea activității sportive. Chiar dacă fotbalul a rămas corijent, pentru că nu a fost sprijinit, celelalte echipe constănțene au câștigat numeroase titluri de campioană a României”, a adăugat Brașoveanu. Ultimele detalii privind organizarea Supercupei României vor fi puse la punct mâine, când vor sosi la Constanța, alături de oficialii federației, și reprezentanții celor două cluburi implicate, Fotbal Club Steaua București și ASA Tg. Mureș.

S-AU PUS ÎN VÂNZARE BILETELE

Ieri, FRF a pus în vânzare bilete pentru Supercupa României, prețul acestora fiind de 15 lei la peluze, 30 de lei la Tribuna a II-a (inclusiv Family Zone) și 40 de lei la Tribuna I. Acestea sunt disponibile online începând de ieri şi până în 6 iulie, pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro, iar fiecare suporter poate achiziționa maximum patru tichete. De asemenea, biletele sunt disponibile şi în reţeaua de magazine Inmedio din București și Constanța, iar de vineri se vor găsi și la casele de bilete ale stadionului „Farul”. FRF a precizat că pentru comenzile plasate cu livrare prin curier rapid se vor adăuga taxele de curierat: 6 lei pentru București și 9 lei pentru provincie.