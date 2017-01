Super-duel în Liga Campionilor: HCM Constanţa - GOG Svendborg Gudme

A venit ziua cea mare! Liga Campionilor la handbal masculin începe sîmbătă, la ora 19.00, în Sala Sporturilor, campioana României, Handbal Club Municipal Constanţa, primind vizita danezilor de la GOG Svendborg Gudme. Victorioşi în prima etapă la Karvina, handbaliştii constănţeni vor să debuteze cu dreptul în faţa propriilor suporteri, dar şi pe noua suprafaţă de joc, de culoare bleu, adaptată cerinţelor Ligii Campionilor. "Sperăm să facem un meci bun şi să cîştigăm. Mizăm pe o sală arhiplină, avem mare nevoie de suporteri, acum cînd ne este cel mai greu. Să dea Domnul să fie o victorie”, a declarat George Buricea.

Biletele de meci, puse în vînzare la chioşcurile "Telegraf", vor putea fi procurate sîmbătă şi de la Sala Sporturilor în intervalul orar 9.00-17.00. Comisia de Securitate recomandă ca intrarea în sală în ziua meciului să se facă începînd cu ora 17.30.

A venit ziua cea mare! Mai bine spus, a revenit! Liga Campionilor începe astăzi în Sala Sporturilor constănţeană cu un meci capital pentru realizarea obiectivului european al campioanei României, Handbal Club Municipal Constanţa. După ce a învins în deplasare Banik Karvina, a devenit evident că lupta pentru calificare în Grupa E a competiţiei handbalistice supreme se va da între echipa noastră şi adversara sa de astăzi, GOG Svendborg Gudme, în condiţiile în care germana Kiel pare de neatins (39-24 în disputa de joi, cu Karvina). Iată de ce meciul de sîmbătă are o importanţă enormă pentru HCM, suporteri şi întreaga Constanţă sportivă. “Este un meci important pentru viaţa echipei HCM”, confirmă antrenorul Lucian Râşniţă… “şi cu siguranţă mai greu decît cel de la Karvina. GOG Gudme este o echipă mai puternică. I-am studiat, au un joc modern, specific şcolii nordice, cu handbalişti dotaţi fizic, dîrzi, care păstrează acelaşi ritm şi concentrare pe toată durata meciului. Mizez însă pe spiritul jocului echipei mele şi pe o sală arhiplină. HCM a demonstrat la Karvina că are puterea de a rămîne în joc în orice moment al jocului prin dinamică şi tehnicitate. Consider că echipa mai bine pregătită mental va cîştiga, iar noi trebuie să fim mai isteţi”. Tehnicianul Municipalului a comentat şi afirmaţia omologului său danez, Carsten Albrecktsen, care spunea că s-a temut de campioana României încă înaintea tragerii la sorţi: “Ne bucură că sîntem apreciaţi internaţional, nu a pierit încă imaginea eliminării lui Skjern de anul trecut. Cred însă că este şi o declaraţie de adormire a vigilenţei adversarului. Dar vă asigur că Gudme este o nucă tare, pe care o vom trata ca atare. Constanţa este o echipă întotdeauna preocupată pentru victorie, care nu abandonează dorinţa de a rămîne în lumea bună a handbalului european”. Chiar dacă nu vor juca pe prime speciale (rămînînd ca unică recompensă cea de îndeplinire a obiectivului, trecerea în premieră de grupele Ligii Campionilor), jucătorii sînt montaţi la maximum. “Ne aşteaptă un meci greu, ca toate din Liga Campionilor. Sperăm să facem un meci bun şi să cîştigăm, pentru a ne menţine intacte şansele de calificare. Vrem să eliminăm inconstanţa din jocul nostru. Mizăm pe o sală arhiplină, avem mare nevoie de suporteri, acum cînd ne este cel mai greu. Să dea Domnul să fie o victorie”, a declarat George Buricea. “Publicul din Constanţa este extraordinar, fiecare handbalist din echipă îşi doreşte ca spectatorii să fie al optulea jucător”, spune şi Mihai Timofte.

Au sosit şi adversarii…

Singura problemă de lot a antrenorului Lucian Râşniţă este interul stînga Alexandar Adzic, incomplet refăcut după accidentarea la gleznă din perioada precompetiţională. El va fi folosit cu predilecţie pe faza defensivă. Vicecampionii Danemarcei, handbaliştii de la GOG Svendborg Gudme, au sosit vineri după-amiază la ţărmul mării, cazîndu-se la Hotelul “Oxford”. "Jucăm mereu la victorie. Constanţa este o echipă bună şi sîntem conştienţi că trebuie să muncim din greu pentru cele două puncte. Am văzut şi meciurile cu Skjern, dar şi altele mai noi ale Constanţei, aşa că tratăm jocul cît se poate de serios, fiind conştienţi că va fi foarte greu", a spus antrenorul Carsten Albrecktsen. Bine dispuşi şi concentraţi pentru victorie, danezii s-au antrenat aseară la ora jocului, acomodîndu-se cu noua suprafaţă din Sala Sporturilor.

Biletele de meci, puse în vînzare la chioşcurile "Telegraf", vor putea fi procurate sîmbătă şi de la Sala Sporturilor în intervalul orar 9.00-17.00. Comisia de Securitate recomandă ca intrarea în sală în ziua meciului să se facă începînd cu ora 17.30, partida HCM - GOG Svendborg TGI Gudme avînd ca oră de start 19.00.

Rezultate

Banik Karvina - HCM Constanţa 31-34

GOG Svendborg Gudme - THW Kiel 28-32

THW Kiel - Banik Karvina 44-25

Clasament Grupe E

1. THW Kiel 2 2 0 0 76-53 4

2. HCM Constanţa 1 1 0 0 34-31 2

3. GOG Gudme 1 0 0 1 28-32 0

4. Banik Karvina 2 0 0 2 56-78 0