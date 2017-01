„Super-funcţionari” cu „mini-salarii”!

La sfârşit de an, Primăria Eforie vine cu veşti bune pentru angajaţii pe care îi mai are după disponibilizări. Cei 40 de salariaţi vor beneficia de cursuri pentru perfecţionare în meseria pe care o desfăşoară şi pentru a-şi îndeplini mai bine sarcinile de serviciu din funcţia pe care o deţin în administraţia publică locală. Deşi numărul celor care trebuia să ia parte iniţial la proiectul cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” era de 60, ca urmare a reducerilor de personal ordonate de guvernanţi, cei 40 rămaşi îşi vor putea completa CV-urile cu traininguri noi în domeniul administraţiei publice locale. Planul anual de perfecţionare profesională a angajaţilor din Primăria Eforie va putea fi completat cu 10 cursuri noi precum: manager financiar, inspector resurse umane, expert achiziţii publice, lucru în echipă, ECDL, egalitate de şanse în administraţia publică, dezvoltare durabilă în administraţia publică, curs de limba engleză în administraţia publică, calitate şi sisteme de management în administraţia publică şi comunicare interpersonală. Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei actului administrativ în cadrul Primăriei Oraşului Eforie” este destinat consolidării capacităţii susţinute de training prin organizarea unui program de formare profesională a angajaţilor Primăriei Oraşului Eforie până la finele lui 2012. „Am demarat proiectul în urmă cu un an şi jumătate, când aveam mai mulţi angajaţi în Primărie şi când toată lumea ar fi trebuit să urmeze un curs. Am preferat să fac acest proiect pentru că în 2004, când am venit la primărie, am găsit calculatoare cu mileuri pe ele, iar toată lumea se ferea să lucreze pe ele. Atunci i-am trimis pe toţi să ia parte la cursuri ECDL, dar dacă se pot face cursuri suplimentare pe bani europeni am zis să le facem şi pe astea! Din păcate, odată ce ne-a trimis Boc o parte din personal acasă, unii din angajaţii care trebuiau să facă aceste cursuri nu mai sunt şi va trebui să suplinim cu alţi angajaţi care vor trebui să facă câte două cursuri. O să-i supercalificăm la nişte salarii foarte mici”, a declarat primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 410.794,88 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE de 349.175,65 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional de 53.403,33 lei şi cofinanţare eligibilă a beneficiarului de 8.215,90 lei.