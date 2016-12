Superkombat World Grand Prix III promite un show total

Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui sâmbătă, de la ora 22.00, cel de-al treilea World Grand Prix al anului din circuitul Superkombat. Fight-card-ul galei cuprinde opt meciuri, în care se vor înfrunta sportivi din opt ţări, printre ei aflându-se şase români. Andrei Stoica îşi va apăra centura mondială la categoria super cruiser (95 kg), în faţa turcului Ali Cenik, acest meci fiind capul de afiş al evenimentului. În vârstă de 27 de ani, Stoica a devenit campion mondial în decembrie 2013, atunci când i-a provocat cehului Ondrej Hutnik primul eşec după cinci ani de invincibilitate. El are 39 de meciuri la activ, dintre care 32 au fost victorii, 21 fiind obţinute înainte de limită. „Este un moment important pentru mine, îmi voi pune în joc centura pentru prima dată de când am devenit campion mondial, aşa că emoţiile sunt pe măsură, mai ales că Ali Cenik este un sportiv cu o vastă experienţă. Ştiu că e poreclit „Tornada“ pentru seriile de lovituri năucitoare, însă pumnii mei se vor transforma în rachete anti-furtună, iar centura va rămâne în România”, a promis sportivul de la Respect Gym.

În program avem şi o piramidă de patru la categoria cruiser (92 kg). În semifinale se întâlnesc Michael Terrill (Marea Britanie) cu Patrick van Rees (Olanda), respectiv Moises Baute (Spania) cu Cristian Ristea (România). „Mă bucur că, de data aceasta, am avut norocul ca Sala Sporturilor să fie liberă. Data trecută, la ediţia VIP de la Bingo Europa, gala a fost valoroasă, dar dacă nu există adrenalina pe care ţi-o dă publicul ridicat în picioare, pierzi sarea şi piperul unui eveniment. Mi-am dorit să venim în faţa constănţenilor cu o gală cât mai bună. Avem o piramidă de patru formată din cei mai buni câştigători de meciuri la această categorie, 92 kg, din circuitul Superkombat. Este poate cea mai puternică piramidă de până acum. De asemenea, Andrei Stoica îşi apără centura mondială pentru prima dată, la Constanţa, în timp ce fratele său, Bogdan, luptă în aceeaşi zi la Los Angeles, în circuitul Glory. La ora actuală, cei doi fraţi Stoica au devenit nişte embleme la nivel mondial. Cu siguranţă va fi cea mai bună gală de până acum dintre cele organizate în 2014”, a declarat Eduard Irimia, preşedintele Superkombat.

CONSTĂNŢEANUL ALIN MINCU DEBUTEAZĂ ÎN SUPERKOMBAT! Mare surpriză vineri după-amiază, la Don Corleone din Mamaia, unde cei 14 luptători au efectuat cântarul oficial înaintea galei de sâmbătă. Organizatorii au anunţat că înaintea celor opt întâlniri de pe afiş mai este programată o luptă, în care un constănţean, Alin Mincu, îşi va face debutul în circuitul Superkombat! Adversarul său va fi Mihai Vicky, din Ploieşti, iar meciul va avea loc înaintea primului super fight al galei. Alin, în vârstă de 23 de ani, are un frate geamăn, Costin, care este şi el luptător la clubul Oyama Karate Constanţa, unde ambii sunt antrenaţi de Marius Burlacu. Alin, care este mai mic cu zece minute decât Costin, practică de 14 ani karate kyokushin, cel mai dur stil de karate. „Domnul Irimia m-a văzut la galele Extreme Fight organizate la Constanţa. Am avut un meci câştigat prin KO cu lovituri de picior sau de genunchi, am fost remarcat şi am fost invitat să lupt sâmbătă, la Sala Sporturilor. Dânsul crede că am potenţial şi că pot mai mult. Îmi propun să câştig cât mai multe meciuri, să prind experienţă şi să ajung cât mai sus”, a spus Alin Mincu. „Îmi doream demult să fie şi un constănţean pe afiş, pentru că nu avea Constanţa un erou. Sper să demonstreze că merită să fie acolo. L-am văzut la galele de selecţie de la Constanţa, mi-a plăcut de el. Ştiu că sunt doi fraţi, atunci unul a câştigat şi altul a pierdut, iar pentru început îl luăm pe câştigător!”, a explicat Irimia.

CĂTĂLIN MOROŞANU VA LUPTA ÎN URMĂTOAREA GALĂ SUPERKOMBAT! Tot vineri, la cântarul oficial al galei de sâmbătă, printre cei prezenţi s-a aflat şi Cătălin Moroşanu, una dintre vedetele circuitului organizat de Eduard Irimia încă de pe vremea când acesta purta numele de Local Kombat. Ieşeanul a anunţat că va fi prezent în ring la următoarea gală Superkombat, cea din 2 august, care va avea loc la Mamaia sau într-o staţiune din sudul litoralului. „Garantez că îmi voi distruge adversarul din gala următoare”, a promis Cătălin Moroşanu, supranumit „Moartea din Carpaţi”.

Biletele pentru gala de sâmbătă costă 30 de lei şi pot fi achiziţionate de la Sala Sporturilor până la ora începerii evenimentului. Gala de la Constanţa, sprijinită de Asociaţia Litoral - Delta Dunării (ALDD), are ca scop şi promovarea litoralului românesc în străinătate, făcând parte dintr-o campanie pusă la cale de Superkombat şi ALDD pentru această vară. La începutul transmisiunii directe internaţionale, pe micile ecrane va rula un clip de 60 de secunde cu imagini din Mamaia. Superkombat World Grand Prix III va fi transmis în direct în aproximativ 90 de ţări de pe cinci continente.

Programul Superkombat World Grand Prix III - Constanţa

1. Super Fight, categoria semigrea (81 kg): Daniel Lazăr (România) - Ciprian Şchiopu (România)

2. Semifinala 1 a piramidei, categoria cruiser (92 kg): Michael Terrill (Marea Britanie) - Patrick van Rees (Olanda)

3. Semifinala 2: Moises Baute (Spania) - Cristian Ristea (România)

4. Super Fight, categoria grea (+96 kg): Şota Dolidze (Georgia) - Dorin Robert (România)

5. Super Fight, categoria uşoară (63,5 kg): Cristian Spetcu (România) - Paul Jansen (Olanda)

6. Super Fight, categoria grea (+96 kg): D'Angelo Marshall (Curacao) - Thomas Vaneste (Belgia)

7. Meci pentru titlul mondial Superkombat la categoria super cruiser (95 kg): Ali Cenik (Turcia) - Andrei Stoica (România)

8. Finala piramidei