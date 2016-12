Superkombat World Grand Prix, “urmaşul” Local Kombat

Sâmbătă, de la ora 22.00, la Constanţa, va avea loc Gala “Superkombat World Grand Prix”, care va fi transmisă în direct de Neptun TV. Gala cuprinde nouă meciuri, dintre care patru vor conta pentru o spectaculoasă piramidă a greilor. Fanii stilului K1 vor putea urmări la lucru sportivi consacraţi, dar şi tineri români de mare viitor. Cei mai cunoscuţi luptători care vor urca treptele ringului instalat în Sala Sporturilor sunt Mighty Mo, Stefan Leko, Mladen Brestovac, Cătălin Moroşanu, Sebastian Ciobanu, Andrei Stoica şi Bogdan Stoica.

„Superkombat apare după zece ani de Local Kombat, care a programat zeci de gale. În momentul în care K1 a dat semne de slăbiciune financiară, eu, preşedintele circuitului pe Europa, am avut misiunea de a încerca un brand nou, pentru că nu mai aveam voie să folosesc K1, era brandul japonezilor. Am înfiinţat Superkombat, care îşi are rădăcinile în Local Kombat. Are o mare expunere pe TV, fiind transmis în 83 de ţări, şi avem sportivi de pe toate continentele”, a explicat Eduard Irimia, “inventatorul” Local Kombat. „Stilul Superkombat este tot K1, singura diferenţă faţă de ce aveam până acum fiind că piramida nu mai este de opt luptători, ci de patru. Astfel, avem mai multe superfight-uri sau alte meciuri importante. Prima gală a fost în martie, a doua în luna mai, urmează gala de la Constanţa, după care vom merge la Chişinău, în octombrie. O să mai fie o semifinală la Londra şi posibil finala în Dubai. În total, circuitul cuprinde patru Grand-Prix-uri, un Final Elimination, adică semifinala, apoi finala. Cei patru câştigători din Grand-Prix-uri se vor bate în semifinale cu patru nume mari din K1, care vor primi wild-card. Învingătorii din semifinală se vor bate în finală. Pe lângă premiul în bani, învingătorul va primi şi o maşină Mitsubishi”, a mai spus Irimia.

Biletele de intrare la Superkombat World Grand Prix costă 50 de lei şi se pot achiziţiona de la casieria Sălii Sporturilor din Constanţa.