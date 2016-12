Superlativul decadenţei

Impozitul minim a produs ravagii în mediul de afaceri, este de părere Ionel Blănculescu, fostul şef al Ministerului Controlului. „Totul e la negru şi îi convine omului fiindcă nu mai plăteşte nimic şi prinde gustul. Dacă înainte avea 20.000 de euro/an, plătea impozit de 3.000 euro. Acum, dacă are 20.000 euro nu mai plăteşte nimic. Impozitul minim este o creaţie diabolică a unei minţi bolnave din punct de vedere financiar”, a declarat Blănculescu. Din punctul său de vedere, impozitul minim reprezintă manifestarea superlativului în domeniul decadenţei politicii financiare a statului român, iar rezultatul constă în faptul că 300.000 de societăţi comerciale s-au desfiinţat după momentul introducerii impozitului minim. „Impozitul minim a fost o expresie a panicii, a disperării şi a incompetenţei în ceea ce priveşte veniturile bugetare. Când guvernanţii au văzut câte sute de mii de firme s-au desfiinţat, abia atunci au realizat şi au anunţat că vor desfiinţa acest impozit minim”, a arătat Blănculescu. El consideră că impozitul minim trebuie eliminat cât mai repede din sfera financiară a statului român şi înlocuit cu impozitul forfetar. De aceeaşi părere este şi preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCI), Mihail Vlasov. „Impozitul minim trebuie să dispară. S-a născut ca o prostie, a trăit ca o imbecilitate şi trebuie să moară ca atare”. În plus, Vlasov a criticat Guvernul că „stă cu spatele la mediul de afaceri”. „Oamenii de afaceri sunt marginalizaţi de Guvern. Este vorba de incompetenţă, plus dezinteres şi, în acelaşi timp, de interese prea mari ale decidenţilor politici faţă de interesele lor personale de afaceri\", a mai spus preşedintele CCI.