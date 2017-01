Superoferte pentru pachetele turistice de vară

Au trecut sărbătorile aşa că e momentul să ne gândim deja la următoarele vacanţe. Dacă aveţi banii pregătiţi, trebuie să ştiţi că acum, în ianuarie, puteţi obţine reduceri de 40% pentru pachetele early-booking din vară. Grecia şi Turcia sunt două destinaţii preferate de români, care trebuie avute în vedere şi în 2015. Cine credea că Grecia nu mai are niciun secret pentru români, se înşeală. O nouă insulă elenă a fost inclusă în ofertele tour-operatorilor de la noi. Evia are tot ce au celelalte insule greceşti... dar şi ceva în plus: ape turcoaz, plaje cu nisip sau pietre albe, sate pescăreşti şi taverne cu mâncare tradiţională. Destinaţiile europene pentru 2015 sunt însă mult mai multe şi la fel de interesante. Indiferent dacă vorbim despre Grecia, Bulgaria, Turcia, Croaţia sau Spania, important este că, dacă vă cumpăraţi vacanţa de vară acum, veţi beneficia de reduceri considerabile. Anul 2015 aduce mai multe curse aeriene din România către Grecia şi Turcia. De anul acesta curse charter vor pleca din Craiova, Iaşi, Timişoara, Cluj, Bacău şi, bineînţeles, Bucureşti.