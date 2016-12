Super-petreceri şi concerte nocturne la Aqua Magic!

Concerte în aer liber pe o scenă de ultimă oră, dans şi băi în piscină sub lumini şi lasere de club, proiectoare şi ecrane cu leduri, tunuri cu spumă, concursuri cu premii atractive, senzualitate şi distracţie nocturnă la… maxim! Nu este o imagine desprinsă din nopţile extravagantei Ibiza: din această vară, aşa va arăta o seară de vineri la Mamaia. Dacă, până în prezent, cel mai renumit complex acvatic din România, Aqua Magic, era preferat de turişti şi constănţeni în sezonul estival pentru toboganele cu apă cristalină, datorită cărora uitau de arşiţa după-amiezelor pe plajă, din această lună, pe afişul locaţiei scrie…„Ne place noaptea!”. Este titlul unor party-uri unice la malul mării, ce vor fi organizate până la sfârşitul lunii august, în fiecare vineri. Dincolo de aparenţa de evenimente exclusiviste, acestea aduc o nuanţă revoluţionară împotriva unui aspect supărător întâlnit în marile cluburi ale ţării, pentru că, doar la Aqua Magic, „fiţele” sunt interzise, iar buna dispoziţie obligatorie!

•„Burning love”... în piscină sau pe toboganele Aqua Magic!• Fiecare night-party va avea o temă specială, iar cea din acest weekend se intitulează „Petrecere greco-romană”. Pe scenă vor urca apreciaţii solişti constănţeni de muzică grecească Ionuţ Galani şi Mircea Cazan, precum şi senzaţia „exotică” a topurilor muzicale autohtone, Connect-R! Foarte important pentru numeroşii petrecăreţi: startul distracţiei va fi dat chiar din clipa deschiderii petrecerii, începând cu ora 21.00, iar cei care vor fi prezenţi în prima jumătate de oră vor beneficia de acces gratuit! Nu sunt, însă, singurele surprize: până la ora 22.00, vor fi oferte speciale de happy-hour, iar după această oră, Aqua Magic păstrează aceleaşi preţuri la bar şi restaurant, astfel că publicul se va putea bucura de o distracţie totală, fiind scutit de preţurile „nesimţite” din cluburile cu pretenţii de pe litoral. În plus, cei ce vor respecta tema fiecărei petreceri şi vor veni îmbrăcaţi cât mai lejer pentru o petrecere „udă” au şanse să primeasă premii, cel mai mare constând în trei zile de cazare gratuită într-un apartament de lux, la Summer Land. Astfel, pentru petrecerea greco-romană, turiştii sunt sfătuiţi să nu-şi uite cearşafurile la hotel pentru a şi le înfăşura pe umeri, asemenea anticelor robe. Toate aceste distracţii vor fi transmise în direct de Neptun TV, între orele 22.00 şi 23.30.

Cei care vor prezenta aceste petreceri, timp de opt săptămâni, sunt Mirela Pană, Iustinian Radu şi Dan Cojocaru, care, vrând să ofere forţa exemplului, vor veni îmbrăcaţi în ţinute de piscină şi vor lua parte la distracţie alături de toţi cei prezenţi.

Reţeta petrecerilor Aqua Magic: „Fără fiţe!”

Meritul realizării acestor distracţii inedite îi revine managerului complexului, Sorina-Gina Hortolomei-Moscu. „Ideea mi-a venit întrucât eu nu pot suporta să stau sub soarele arzător al amiezii şi anul trecut, am petrecut câteva seri la piscină. Am vrut să venim cu o distracţie unică pe care numai Aqua Magic o poate realiza. M-am străduit, de când sunt administrator, să vin cu lucruri noi, emisiuni plăcute pentru copii, cu concursuri şi distracţii pentru toate gusturile şi vârstele. Trebuie să demonstrăm că ne place noaptea. Vrem să readucem dansul în esenţa lui, aceea de a apropia oamenii, în multe cluburi actuale nu mai există atmosfera de petrecere liberă”, a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă ce a prefaţat petrecerea de astăzi, managerul Aqua Magic. „Aţi făcut vreodată baie noaptea la parcul acvatic? E senzaţional! Nu mai sunt atâţia copii, sunt mai mulţi îndrăgostiţi, sunt mulţi adulţi care pot bea liniştiţi o bere într-o atmosferă de club care... nu există. Tocmai aceasta este ideea, toate cluburile, fie că au sau nu piscină, lumea vine „scrobită”, îmbrăcată festiv... aici, însă vineri şi sâmbătă va fi doar veselie. Am venit special să prezint acestă „nebunie”. Vrem să obişnuim publicul să se distreze neîngrădit”, a adăugat Iustinian Radu. „Avantajele faţă de un club sunt numeroase: petrecerile în aer liber, apa curată din piscină, preţurile pe toate buzunarele sau personalul numeros care se află la dispoziţia publicului. Ne adresăm oamenilor care nu agreează fiţele, în sensul că sunt aşteptaţi cei ce vor să se distreze bine şi liber, fără să fie încorsetaţi de ţinutele, maşinile sau super-styling-urile pretenţioase de club”, a menţionat cunoscuta actriţă Mirela Pană.