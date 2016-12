Super-piesă-manifest scoasă de B.U.G. Mafia!

„Târfe ordinare cu un singur scop/ Să ne sece pe toţi ca ei să fie-n top/ Nu contează cine moare, dacă moare, cum trăieşte/ Că oamenii se-aruncă de pe blocuri orbeşte/ Că oamenii-şi dau foc pentru că nu au de mâncare/ Că se moare în spitale de atâta nepăsare/ Că se spânzură copiii de dor pentru părinţi/ Plecaţi afară, unii cu multă şcoală/ Că n-au mai suportat bătaia de joc/ Politică pe băţ cu Pic şi Poc… În morţii voştri de hoţi cu pretenţii de lorzi/ Genocid cu altă faţă, să vă văd pe toţi morţi! Acum!”…sunt versurile cu care Uzzi „ciuruieşte” dezastrul în care a fost adusă România de corupţia clasei politice. Noua melodie a celor de la B.U.G. Mafia, o colaborare cu ViLLy, poartă o denumire provocată de realitatea socială şi politică din ţară: „Bag p**a ‘n lume şi v-o fac cadou” şi este disponibilă pentru download gratuit pe site-ul oficial al celebrei trupe de rap.

Pe fondul acutizării nemulţumirilor populaţiei şi al accentuării diferenţelor sociale dintre politicieni şi milioanele de „impozitaţi”, piesa are compoziţia unui cocktail Molotov. „Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele/ Caii şi flintele haiducilor… / Sunt aici, la mine sub tricou/ Răsună-n mintea mea zi de zi ca un ecou…”. Pentru prima dată în istoria sa, B.U.G. Mafia a folosit o reinterpretare a unei părţi din celebra melodie „Amintire cu haiduci” a lui Vali Sterian, iar în curând, piesa rap va beneficia şi de un videoclip incendiar, care va putea fi urmărit atât pe site-ul trupei, cât şi pe YouTube. „Mult, mult respect pentru Vali Sterian, piesele lui sunt la fel de relevante şi acum. Ar trebui să cadă cerul pe noi, că am devenit în timp doar nişte oi Pumnu’ strâns!”, este îndemnul lui Tataee pentru milioanele de victime ale clasei politice.