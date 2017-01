Super-producţia “Cinci femei de tranziţie“, în premieră la Constanţa

Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit, duminică seară, în premieră la Constanţa, spectacolul de teatru “Cinci femei de tranziţie“, o super-producţie a Teatrului Naţional “I. L. Caragiale“ Bucureşti şi singura piesă românească ce se joacă, de mai bine de patru ani, pretutindeni în ţară, cu casa de bilete închise. Acelaşi succes răsunător de care s-a bucurat la oricare din cele cîteva sute de reprezentaţii de pînă acum l-a avut şi pe scena constănţeană, spectatorii de la malul mării primind cu aplauze îndelungi şi hohote de rîs piesa care constituie debutul în dramaturgie al cunoscutei actriţe Rodica Popescu-Bitănescu, aceasta semnînd, de altfel, regia spectacolului şi deţinînd rolul principal. Interpretele - nume de primă mărime ale scenei teatrale româneşti: Tania Popa (tînăra), Aimee Iacobescu (profesoara), Magdalena Cernat (bibliotecara), Vivian Alivizache (afacerista) şi, bineînţeles, Rodica Popescu-Bitănescu - alcătuiesc o tipologie a femeilor din perioada prelungitei noastre tranziţii.

Tema deosebit de actuală, savoarea şi francheţea replicilor personajelor, care emit o serie de consideraţii despre realitate, adevărurile dure revelate în duelul verbal despre “condiţia femeii care este tristă, oricum“, deşi finalul lasă loc pentru speranţă şi pentru reconciliere, a făcut să crească şarmul piesei în faţa spectatorilor. Deţinătoarea rolului principal, Rodica Popescu-Bitănescu, recunoscută pentru voioşia sa absolut molipsitoare, a surprins şi a impresionat publicul, de această dată, prin accentele personale ale partiturii sale, cu irizări de tristeţe, dramatice chiar. Discuţiile celor cinci interprete - portrete umane credibile, în care se va regăsi, cu siguranţă, orice femeie - gravitează în jurul cîtorva teme de actualitate: succesul în afaceri al şmecherilor, cameleonismul politicienilor, vulgaritatea promovată în mass-media, decăderea învăţămîntului, standardizarea ţinutei şi a limbajului după model american (prin contrast cu anii ’50, cînd modelul era rusesc). Cele cinci remarcabile actriţe descoperă publicului, cu har, haz şi sensibilitate, tipologia feminină de ieri, de azi şi de mîine.

Rodica Popescu-Bitănescu, în triplă ipostază: dramaturg, regizor şi actriţă