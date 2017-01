Supertrick-uri la „Gravity Invaders”, ediția a II-a

A doua ediție a concursului național de sporturi extreme „Gravity Invaders” a avut de înfruntat, în weekend, și timpul nefavorabil, participanții având totuși noroc duminică după-amiază, odată cu apariția soarelui. Evenimentul marca Monster Energy și Gravity Park, creat special pentru tinerii interesați de BMX/MTB, skateboarding și artă urbană, s-a desfășurat la Gravity Park din Constanța, cu sprijinul autorităților locale și al Monster Energy, iar premiile acordate participanților au fost în valoare totală de 1.500 euro, în bani și produse.

Câștigătorii ediției a II-a „Gravity Invaders” - BIKE: 1. Demian Barnabas, 2. Sinan Coveltir, 3. Brad Brunner; Best trick: Demian Barnabas (double whip) și Sinan Coveltir (180 bar to bar); SKATE PRO: 1. Dragoș Cârlan, 2. Bojan Vladi, 3. Cristian Cohal; Best trick: Simionescu Sebastian (disaster bs 50-50); SKATE AM: 1. Victor Tirziman, 2. Călin Dumitrescu, 3. Daniel Berhec, 4. Valentin Durac.