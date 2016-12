Super-trupe de gothic şi doom, la Artmania

Trupa finlandeză Swallow the Sun va concerta alături de trupele Kamelot din SUA şi The Sisters of Mercy din Marea Britanie, în deschiderea Festivalului Artmania, care se va desfăşura la Sibiu, între 13 şi 15 august. Reprezentaţia nordicilor va avea loc în prima zi a festivalului. Ediţia din acest an a manifestării prezintă şase concerte importante, în Piaţa Mare a Sibiului, dar şi evenimente alternative. Printre numele de pe afişul Artmania se remarcă şi Dark Tranquillity (Suedia) sau Serj Tankian.

Trupa finlandeză Swallow the Sun a debutat la începutul anului 2000. Creaţia muzicală a celor de la Swallow the Sun este complexă: romantici, trişti sau agresivi, finlandezii nu pot trece neobservaţi în scena genului doom-metal. Ajunşi la cel de-al patrulea album de studio, ei continuă să-şi rafineze stilul şi să experimenteze cu sonorităţi dintre cele mai diverse. Prima înregistrare a trupei, „Out of this Gloomy Light\" (demo), a apărut în ianuarie 2003 şi a devenit un material de colecţie. Spre sfârşitul lui 2003, Swallow the Sun a lansat albumul de debut, „The Morning Never Came\". În februarie 2005 a apărut cel de-al doilea material discografic al formaţiei, „Ghosts of Loss\". Albumul „Hope\" din 2007 a marcat momentul în care trupa a fost preluată de Spinefarm Records, celebra casă de discuri care produce albumele unor formaţii precum Amorphis, Ensiferum, Eternal Tears of Sorrow, The Kovenant şi Nightwish. În 2008 apare EP-ul „Plague of Butterflies\". Tot atunci, Swallow the Sun a susţinut un turneu în Marea Britanie, alături de Apocalyptica, iar anul trecut, a înregistrat un nou album, intitulat „New Moon\".

Biletele şi abonamentele pentru Artmania sunt disponibile în reţeaua magazinelor Germanos, Cărtureşti, Diverta, Vodafone, Humanitas şi online, pe eventim.ro şi myticket.ro, adăugând la preţurile prezentate mai jos comisionul de ticketing în valoare de 6%. Până pe 31 mai, biletele pentru o zi costă 80 de lei, iar abonamentele - 140 de lei. Între 1 iunie şi 12 august, biletele vor costa 90 de lei, iar abonamentele 160 de lei. În perioada festivalului, biletele vor avea preţul de 110 lei şi abonamentele de 180 lei.