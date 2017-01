Suplimentare de bilete la concertul lui Bon Jovi

Organizatorii concertului pe care trupa Bon Jovi îl va susţine în Piaţa Constituţiei din capitală, pe 10 iulie, au suplimentat cu 700 numărul biletelor în secţiunea Golden Circle, după ce, anterior, aceste locuri ar fi trebuit să facă parte dintr-o altă categorie, Diamond Circle. Preţul unui bilet în această secţiune Diamond Circle ar fi fost de 798,8 lei. „Această zonă a fost iniţial dedicată unuia dintre sponsorii noştri, care era dispus să preia aceste 700 de bilete (...). Decizia mea, împreună cu managementul formaţiei, a fost de a ieşi spre vânzare cu categoria Diamond Circle, care se regăseşte pe plan internaţional, la toate locaţiile din cadrul turneului Open Air\", a declarat managerul general D&D East Entertainment (organizatorul concertului), Denise Săndulescu. „După reacţiile negative pe care le-am observat în reţele de socializare, am insistat personal să oprim vânzarea biletelor Diamond Circle şi să suplimentăm cu cele 700 de bilete zona Golden Circle, conform cererii fanilor din România\", a adăugat aceasta.

Preţul pentru un loc la peluză este de 159,8 lei, preţul unui bilet Normal Circle este de 186,4 lei, iar un bilet Golden Circle costă 298,2 lei. Cele mai scumpe sunt biletele VIP, care includ şi loc pe scaun, în tribune. Pentru un bilet VIP A1 sau A2, cumpărătorii trebuie să plătească 479,3 lei, iar pentru un bilet VIP B1 sau B2, 372,8 lei. Biletele pentru concertul susţinut de Bon Jovi pot fi achiziţionate din magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas şi Cărtureşti din toată ţara, dar şi online, de pe eventim.ro. Accesul la concert este permis începând cu ora 15.00. Evenimentul este organizat de East European Entertainment şi D&D East Entertainment.

Bon Jovi şi-a creat un stil muzical propriu, născut din rock-ul agresiv, caracteristic anilor 80, dar cu accente mai „îndulcite\", care l-au făcut să fie apreciat de publicul larg. De-a lungul anilor, formaţia a vândut peste 120 de milioane de albume în lumea întreagă. Cele mai cunoscute albume semnate Bon Jovi sunt \"Slippery When Wet\" (1986), \"New Jersey\" (1988) şi \"Keep the Faith\" (1992). Cel mai recent material discografic al trupei este albumul \"The Circle\", lansat în 2009. Trupa originală este formată din Jon Bon Jovi (voce, chitară), Richie Sambora (chitară, backing vocals), Tico Torres (tobe, percuţie), David Bryan (clape, pian, backing vocals) şi Hugh McDonald (bas, backing vocals). Pentru că, recent, Sambora s-a internat într-o clinică de dezintoxicare, acesta va fi înlocuit în turneul mondial pe care îl susţine în prezent Bon Jovi de Phil X, fost chitarist al grupului Triumph.