Suplimentele nutritive şi parafarmaceutice vor „invada” supermarketurile şi benzinăriile

Producătorii farmaceutici vor să pătrundă în forţă în supermarketuri şi benzinării cu suplimente nutritive şi parafarmaceutice. Deocamdată însă, din cauza legislaţiei stricte şi a consumatorilor care preferă să-şi cumpere aceste produse din farmacii (considerîndu-le mai sigure), ei nu-şi pot distribui marfa fără prescripţii. Reprezentanţii multor companii din ţară spun că au în plan, în acest an, intensificarea operaţiunilor pe acest sector, aşa cum se întîmplă în multe alte ţări din UE, în contextul în care studiile de specialitate arată că românii cheltuiesc în medie 2,5 euro anual pentru cumpărarea de suplimente nutritive. Aşa se face că România se numără printre ţările cu cel mai mic consum de suplimente nutritive pe cap de locuitor, în condiţiile în care în Cehia, de exemplu, acest consum este de patru ori mai mare, iar în Italia, Franţa şi Spania de aproape zece ori mai mare. Tot rezultatele studiilor arată că românii nu fac diferenţa între medicamente şi suplimente nutritive. Sînt reprezentanţi ai unor companii care spun că au în plan să aducă în supermarketuri extracte naturale, nu doar vitamine şi minerale. Mai exact, în lanţurile comerciale se vor găsi produse pentru articulaţii sănătoase, vitamina C, complexe de vitamine şi extract de Ginko Biloba. Şi magazinele mai mici, dar şi benzinăriile sînt vizate de producătorii farmaceutici. Este vorba despre segmentul aşa numit de retail, care este şi va fi aprovizionat atît cu suplimente nutritive şi vitamine efervescente, cît şi cu produse parafarmaceutice, cum sînt testele de sarcină, prezervative, plasturi şi benzi adezive. Alţi reprezentanţi ai companiilor vor să introducă în lanţurile de magazine un produs pentru răceală şi gripă care are la bază ingrediente apicole şi naturale, dar şi unele complexe de vitamine. Ei susţin că nu au în plan introducerea în supermarketuri a produselor fără prescripţie medicală pentru că imaginea companiilor ar putea fi afectată, mai ales că medicamentele fără prescripţie (OTC) au oarecare indicaţii medicale. Motivul principal care îi ţine pe producători departe de supermarketuri şi benzinării este legislaţia românească din domeniu, care nu permite comercializarea medicamentelor fără prescripţie medicală în afara farmaciilor, excepţie făcînd suplimentele nutritive şi parafarmaceuticele. O altă cauză este legată de spiritul tradiţionalist al consumatorului român, care preferă consiliere din partea farmaciştilor atunci cînd cumpără aceste produse. Producătorii mai spun că în România această oportunitate nu a fost exploatată, iar un asemenea demers implică o mare responsabilitate. Comparativ cu Europa Centrală şi de Vest, în ţara noastră comercializarea produselor cu statut de medicament OTC nu este permisă în afara farmaciei. Tot reprezentanţii marilor companii spun că în celelalte ţări din regiune, gradul de penetrare a produselor OTC în afara farmaciei variază, fiind permisă comercializarea cîtorva dintre categoriile OTC, respectiv analgezice şi produse pentru tratarea durerilor de gît, iar în ceea ce priveşte dezvoltarea pieţei locale, creşterea segmentului depinde într-o mare măsură de schimbarea legislaţiei şi de creşterea nivelului de educaţie al consumatorilor în domeniul automedicaţiei.