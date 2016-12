Suplinitorii îşi ocupă posturile

Începând de astăzi şi până pe 30 iulie, aproximativ 900 de cadre didactice participă la şedinţele de repartizare ale posturilor de suplinitori. Dintre acestea, 330 de dascăli au obţinut note peste 7 la examenul de titularizare din acest an. „Astăzi va avea loc repartizarea candidaţilor care beneficiază de continuitate pentru suplinire”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Elena Buhaiev. Potrivit acesteia, în următoarele două zile va avea loc completarea normei didactice a candidaţilor repartizaţi prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete şi repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 la examenul de titularizare din acest an şi din 2008 şi 2009. Candidaţii la examenul de titularizare din acest an au ocupat doar 3.728 (65,08%) de posturi vacante din cele 5.728 scoase la concurs, potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei. La repartizarea pe posturile titularizabile au participat 13.497 de candidaţi eligibili, respectiv cei care au obţinut note între 7 şi 10 la concursul din 17 iulie. Dintre ei, doar 27,62% au fost repartizaţi. La nivelul judeţului Constanţa, pe cele 143 de posturi titularizabile au candidat 450 de cadre didactice eligibile (care au obţinut note cuprinse între 7 şi 10).