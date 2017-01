Suporterii constănţeni pregătesc spectacolul pentru meciul România - Olanda

Suporterii constănţeni au început deja pregătirile pentru marele meci pe care “tricolorii” îl vor disputa sîmbătă la Constanţa. “Chiar dacă nu am primit încă biletele, vom fi în număr mare la meci. Deja am pregătit coregrafia, care va fi pe măsura importanţei partidei şi îi vom încuraja pe băieţi pe tot parcursul jocului, indiferent de rezultat”, a spus liderul galeriei Farului, Sorin Mihăilescu. Suporterii care vor veni la stadion vor avea ocazia să-şi achiziţioneze fulare special confecţionate pentru acest joc, pe care sînt inscripţionate “România - Olanda, Constanţa, 13 octombrie” şi “Mîndru că sînt român”. Neînvinşi în partidele oficiale disputate pe stadionul “Farul”, elevii lui Victor Piţurcă sînt siguri că publicul le va da o mînă de ajutor pentru a învinge Olanda. “Va fi dificil din toate punctele de vedere. Sîntem obişnuiţi cu meciuri de acest gen, ne dorim să facem o partidă bună, iar la final, să fim noi cei care să ne bucurăm. Sîntem mobilizaţi pentru acest meci şi sperăm să obţinem maximum posibil. La Constanţa, de fiecare dată cînd am jucat, publicul a fost al 12-lea jucator”, a declarat portarul Bogdan Lobonţ.