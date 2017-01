Suporterii Farului vor să-i dea în judecată pe jandarmi

Protagoniştii mai multor incidente în ultimele etape, suporterii Farului au acuzat dur forţele de ordine prezente la meciul dintre formaţia de pe litoral şi Petrolul Ploieşti, desfăşurat, miercuri, la Stejaru, pentru violenţele din pauza jocului. Doi dintre fanii constănţeni, liderul galeriei, Sorin Mihăilescu, şi Mădălin Tudor au anunţat, ieri, că vor face plîngere împotriva jandarmilor, susţinînd că au fost agresaţi fizic fără motiv. “La pauză, am ieşit la toaletă, în spatele peluzei, moment în care au apărut suporterii ploieşteni, care ne făceau semne că vor să ne batem. Le-am spus celorlalţi să stea liniştiţi şi să nu risposteze decît dacă sînt atacaţi, pentru că nu putem sta cu mîinile în sîn şi să luăm bătaie. Cînd ploieştenii au ajuns lîngă noi, cîţiva dintre constănţeni au înaintat spre ei, iar jandarmii au început să dea cu gaze lacrimogene. M-am întors cu faţa spre galeria noastră, dar am fost trîntit de jandarmi, care m-au pus cu faţa la pămînt şi au început să mă lovescă. Chiar şi cameramanul jandarmeriei a pus camera jos şi dădea în mine. Apoi, m-au dus în spatele dubei şi m-au bătut rău. M-am ales cu timpanul spart şi cu vînătăi pe tot corpul. A fost un abuz, pentru că nu am ripostat în niciun fel, iar acest lucru se poate vedea din imaginile înregistrate. Am fost deja la medicul legist şi vom depune plîngere la Parchet”, a spus Mihăilescu, acuzîndu-i şi pe oficialii constănţeni pentru situaţia creată: “Conducerea clubului nu a luat atitudine faţă de cele întîmplate şi nu mi se pare normal, pentru că au fost bătuţi suporterii Farului. Preşedintele clubului, Mircea Crainiciuc, stă într-un birou călduţ şi nu face nimic”. “M-au bătut pînă au venit cei de pe ambulanţă şi le-au spus să se oprească pentru că mă omoară. Am fost trimis de urgenţă la spital, unde m-au cusut, apoi am ajuns la Constanţa, unde mi-am făcut radiografii la spate. Nu este prima oară cînd se întîmplă aşa ceva. La Tulcea, suporterii gazdelor au aruncat cu pietre în noi şi, cînd am vrut să ripostăm, jandarmii au dat drumul la cîini şi ne-am ales cu muşcături”, a completat Mădălin Tudor, care a ieşit extrem de şifonat din duelul cu jandarmii. Pe lîngă amenzi cei doi au primit interdicţie de a mai intra pe stadioanele de fotbal din România pentru o perioadă de şase luni.

Reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, căpitanul Liviu Stoica, i-a contrazis însă pe fani, acuzîndu-i că au tulburat liniştea publică. “La pauză, jandarmii au intervenit în forţă, pentru restabilirea ordinii publice, tulburată de suporteri. Au fost sancţionate contravenţional şase persoane şi s-a intervenit conform legii”, a declarat acesta. “Este dreptul lor să se adreseze justiţiei, dar s-a acţionat conform legii”, a adăugat lt. col. Sorin Mustăţea, ofiţerul de relaţii publice al Grupării Mobile de Jandarmi “Tomis” Constanţa.