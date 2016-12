Suprafeţe calamitate în judeţe care nu au fost inundate?!

Ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, a declarat, sâmbătă, în cadrul unei emisiuni televizate, că din ultimele evaluări reiese că suprafaţa agricolă afectată de inundaţii este de 243.000 ha, iar multe din raportările privind terenurile calamitate vin din judeţe care nu au fost inundate. Suprafaţa afectată reprezintă circa 3% din totalul terenurilor agricole. Cele mai afectate sunt culturile de rapiţă, grâu şi porumb. “Suprafeţele cele mai mari declarate calamitate vin din judeţe în care nu au fost inundaţii. Această situaţie vine în virtutea unei inerţii, pentru că, până la începutul acestui an, a fost în vigoare legea privind despăgubirile în caz de calamitate. Prin această lege, statul plătea de două ori: un procent din prima de asigurare pentru fermieri şi despăgubirea în caz de calamitate”, s-a plâns Dumitru. Pe de altă parte, în opinia ministrului, dacă ploile vor continua, este posibil ca producţia agricolă din acest an să fie mai proastă decât cea din 2009. (A.M.)