Supraîncălzire? Unde?

Creditarea a crescut cu 0,2%, în septembrie, față de august, la 214,33 miliarde lei, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). Ca-n fiecare lună din 2015, împrumuturile în lei au crescut, iar cele în valută au scăzut. Mai exact, segmentul în lei a urcat cu 2,2%, în vreme ce valuta s-a diminuat cu 1,7%. Față de septembrie 2014, creditul în lei a urcat cu 16,8%, iar cel în valută a pierdut 11,8%. Pe de altă parte, creditul guvernamental a crescut în septembrie cu 1,2% față de august, la 87,71 miliarde lei. Față de anul trecut, indicatorul este pe plus cu aproape 8%. În acest context, BNR a dat avertisment de supraîncălzire a economiei, însă socoteala din sediul băncii centrale nu prea se potrivește cu cea din târg. Față de 2008, creditarea sectorului privat e la un nivel dezastruos, care nu s-a schimbat din 2010 încoace. În plus, din iulie încoace, randamentele pe care băncile le cer atunci când împrumută bani pentru perioade mai lungi (trei, cinci sau zece ani) au scăzut. „Asta arată că piața nu vede o supraîncălzire a economiei și nici o revenire a inflației“, notează analistul Florin Cîțu.

