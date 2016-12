Supratraversări unice şi futuristice în Mamaia

PROIECT Un „Val retro”, venind dinspre hotelul Rex, va lovi „Năvodul” (deasupra căruia stau mulţi „pescăruşi”) din zona Cazino, dar nu va fi atât de puternic încât să răstoarne „Iahtul” din zona Perla. Acestea sunt cele trei pasarele pietonale din staţiunea Mamaia, care au toate şansele ca anul viitor să încânte ochii turiştilor. Cu toţii ştim că vara staţiunea Mamaia este, mai ales în weekend-uri, blocată din cauza numărului mare de maşini. Pentru a facilita accesul în staţiunea Mamaia, Primăria Constanţa s-a gândit că înfiinţarea unor pasarele pietonale ar conduce la fluidizarea traficului, pentru că astfel ar dispărea trecerile de pietoni, din cauza cărora se formează cozile de maşini. „În etapele pe care le-a parcurs acest proiect, au fost făcute mai multe modificări, inclusiv în ceea ce priveşte numărul de pasarele. Ne-am oprit la trei. După lungi negocieri s-a semnat contractul de finanţare, şi putem da drumul la licitaţii, unde sperăm să nu întâmpinăm probleme, pentru a putea începe cât mai repede lucrările, mai ales că în staţiune în perioada mai-septembrie nu se pot face niciun fel de lucrări”, a declarat administratorul Zonei Metropolitane Constanţa, Ani Merlă. Proiectul are o valoare de 2,1 milioane de euro, şi pare cel mai repede realizabil, având în vedere că în cea mai mare parte a timpului componentele pasarelelor vor fi realizate în atelier, ele urmând a fi asamblate pe amplasamentele stabilite.

ÎN TON CU STAŢIUNEA Potrivit administratorului ZMC, proiectantul va urmări îndeaproape execuţia celor trei pasarele, pentru a fi respectate toate detaliile. „Cu siguranţă proiectantul nu va renunţa la absolut nimic, pentru că până la urmă este vorba despre siguranţa turiştilor”, a explicat Ani Merlă. Dar să vedem ce li se pregăteşte turiştilor. Prima pasarelă, cea de la ieşirea din Satul de Vacanţă şi intrarea în staţiunea Mamaia, se va numi „Iaht”. De ce? Pentru că va avea ca temă arhitecturală puntea unui iaht. Pasarela are o formă curbată pentru a sugera cât mai realist partea din faţă a unui iaht. Porţiunea pietonală a pasarelei va fi placată cu lemn. Din vârful catargului, de care va fi ancorată simbolic pasarela, se va realiza luminarea pe timp de noapte a pasarelei. A doua pasarelă denumită „Năvod şi pescăruşi” este situată în zona de maxim interes a staţiuni Mamaia, Piaţeta Cazino. Tema aleas, permite o formă neuzuală pentru o pasarelă şi prin care aceasta iese în evidenţă. Structura reprezintă ochiurile unui năvod, întregul ansamblu fiind atent lucrat din punctul de vedere al designului pentru a imprima o impresie de stil, de conectare cu cele mai noi tendinţe, de avangardism. Modul de acces pe această pasarelă este rampa circulară, în formă de melc, fără trepte, putând fi folosită fără probleme şi de persoanele cu dizabilităţi motorii. În centrul rampei în formă de melc este adecvată plantarea unui palmier, care va oferi un plus de extravaganţă. În fine, cea de-a treia pasarelă denumită “Val retro” va fi amplasată în zona hotelului Rex. Pasarela are tema valului, dar într-o variantă cu un design retro de sfârşit de secol XIX realizat din fier forjat, ce reprezintă creasta unui val înspumat. Această pasarelă este dedicată amplasamentului din faţa hotelului Rex, ce are o vechime considerabilă.