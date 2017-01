Supraveghere strictă la New York

Poliţia din New York a lansat o nouă reţea de camere de supraveghere, considerată revoluţionară, ce va permite supravegherea simultană a străzilor şi accesarea unor date privind eventuali suspecţi de crime şi infracţiuni. Această reţea de camere, dezvoltată de către Microsoft, este „un instrument inovator care urmează să revoluţioneze operaţiunile de supraveghere publică şi de menţinere a ordinii”, a anunţat Biroul primarului din New York. În plus faţă de imaginile înregistrate ca în cazul unei simple camere de supraveghere, acest nou aparat oferă instantaneu forţelor de ordine un număr important de informaţii despre lucrurile la care agenţii se uită în momentul respectiv. Sistemul adună şi analizează date privind securitatea publică în timp real, ceea ce permite anchetatorilor poliţiei din New York să poată avea o imagine de ansamblu asupra unor ameninţări sau activităţi infracţionale. De exemplu, poliţiştii care vor observa în direct imagini cu suspecţi pe stradă vor avea imediat acces la cazierul judiciar, vor primi un istoric cu infracţiunile comise în sector, dar şi alte elemente care le vor permite să acţioneze rapid. Maşina unui suspect va putea fi analizată, anchetatorii putând afla, astfel, unde se afla vehiculul cu până la câteva luni în urmă.

Primarul Michael Bloomberg se mândreşte că acest sistem utilizează programe de nouă generaţie, care permit un acces mai rapid la informaţii furnizate de camere, apeluri de urgenţă, rapoarte anterioare asupra unor infracţiuni, dar şi alte instrumente şi tehnologii. Circa 3.000 de camere sunt conectate la acest nou sistem, majoritatea instalate în zone de afaceri din Manhattan, unde se află cea mai mare parte dintre zgârie-norii din oraş. Reţeaua va extinsă rapid şi la alte cartiere. Rămâne însă de văzut ce părere vor avea şi organizaţiile care militează pentru protecţia drepturilor omului!