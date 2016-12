Supravegherea musulmanilor din New York, aprobată oficial

O TREABĂ BUNĂ Unii ar spune că paza bună trece primejdia rea iar alţii s-ar grăbi să ceară respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Şi cum să nu fie opinia publică internaţională sensibilă la chestiunea respectării drepturilor omului pe teritoriul ţării care a conturat acest concept şi l-a impus la loc de cinste în Charta Naţiunilor Unite. Numai că pe teritoriul SUA, mai precis la New York, un sondaj de opinie realizat în Oraşul Care Nu Doarme Niciodată indică nivelul ridicat de neîncredere al localnicilor faţă de concetăţenii lor de religie musulmană şi implicaţiile grave ce derivă. Două treimi dintre new-yorkezi sunt mulţumiţi cu munca poliţiei şi jumătate dintre aceştia nu văd nimic greşit în acţiunea controversată de supraveghere a comunităţii musulmane, conform unui sondaj al Universităţii Quinnipiac. 82% dintre cei intervievaţi cred că poliţia din New York şi celula sa antiteroristă, înfiinţată după 11 septembrie 2001, au fost eficace în combaterea terorismului. La modul general, 63% consideră că poliţia face treabă bună iar 31% nu sunt satisfăcuţi.

Pe locuitorii New York-ului nu i-au deranjat descoperirile conform cărora poliţia a supravegheat timp de mai mulţi ani şi uneori a făcut abuzuri dovedite împotriva unora dintre membrii comunităţii musulmane, chiar şi în moschei sau în universităţi. Filajul cetăţenilor americani sau străini, adepţi ai Islamului, s-a realizat atât în oraşul, cât şi pe întreg statul New York şi în statele vecine New Jersey, Connecticut şi Pennsylvania. Circa 58% dintre new-yorkezi consideră că poliţia a acţionat în mod corespunzător, doar 29% apreciază că aceasta nu a acţionat echitabil. Conform acestui sondaj, 64% dintre locuitorii New York-ului au o părere favorabilă despre şeful poliţiei Ray Kelly, în timp ce 25% au o opinie nefavorabilă, iar 67% (faţă de 27%) au o părere bună de primarul Michael Bloomberg pentru felul în care luptă împotriva criminalităţii.

REZULTATE… De mai multe săptămâni, primarul Michael Bloomberg şi şeful poliţiei, Ray Kelly, au fost criticaţi mai ales de organizaţiile de apărare a drepturilor civile, pentru supravegherea de către poliţie a comunităţii musulmane. Mai ales că pe timp de criză, această acţiune specială a costat destul de mult buzunarul contribuabilului new-yorkez, iar eficacitatea sa nu s-a tradus neapărat prin descoperirea vreunei acţiuni teroriste majore. Cei doi oficiali americani au răspuns că poliţia nu a făcut nimic ilegal. Sondajul Quinnipiac a fost realizat pe un eşantion de 964 de new-yorkezi şi prezintă o marjă de eroare de 3,2%.

Supravegherea unei populaţii pe criterii religioase este un uriaş pas înapoi pentru societatea civilă americană, care îşi vede ameninţate serios libertăţile şi drepturile. Ca mare putere, apărătoare tradiţională a drepturilor omului în lumea întreagă, SUA primeşte nu numai o lovitură de imagine, dar la sediul ONU de la Geneva s-au înmulţit rapoartele cu privire la încălcări flagrante şi abuzuri comise cu bună ştiinţă de oficialii americani. Ultimul raport de gen vizează relele tratamente echivalente cu tortura la care a fost supus soldatul Bradley Manning, presupus a fi sursa documentelor Pentagonului şi Departamentului de Stat care au ajuns în posesia WikiLeaks, care a fost arestat şi ţinut în izolare, săptămâni bune, în ciuda faptului că împotriva sa nu fuseseră formulate acuzaţii oficiale.