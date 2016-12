Supravieţuitor al primului echipaj de pe „Mircea”, la 95 de ani

Asociaţia „Clubul Amiralilor“ şi Statul Major al Forţelor Navale (SMFN) au organizat, ieri, o ceremonie pentru a marca împlinirea a 95 de ani de către veteranul de război contraamiral de flotilă (rtr) Mircea Caragea. Reprezentanţii SMFN spun că sărbătorirea veteranilor de război a devenit o tradiţie, „o ultimă datorie de onoare pe care actuala generaţie de marinari o mai poate dedica veteranilor de război ai Marinei Militare“. Singurul marinar în viaţă din echipajul care a plecat în prima misiune cu NS „Mircea“ şi printre puţinii care mai pot povesti cum au fost salvate trupele încolţite în Crimeea în cel de-al Doilea Război Mondial, Caragea mărturiseşte că motto-ul după care şi-a croit viaţa este „Vive l’amour, vive la mer!“. „Am făcut Liceul Militar şi de acolo am trecut Şcoala Navală. A venit cineva şi ne-a întrebat unde vrem să mergem. Prostimea s-a dus la artilerie. Din 42 de copii, am fost singurul care a optat pentru marină. Şi bine am făcut! Spre ruşinea mea, era pentru prima dată când veneam în Constanţa. A fost un pas uriaş. La Liceul Militar din Craiova era cazarmă, iar aici era un pension. Aici fumam, iar sâmbăta petreceam, se organizau un fel de serate. În 1940 am fost promoţie de război, am făcut doar 20 de luni de şcoală. Am avut fericirea să fac parte din echipajul care a plecat în primul voiaj cu „Mircea“ în Mediterană. Iniţial trebuia să ajungem la Anapolis, în America, dar începuseră să se zărească norii războiului şi voiajul s-a scurtat până la Gibraltar. Când am ajuns în Alexandria, am şi primit ordin să venim în ţară că deja începuseră ostilităţile“, a declarat Mircea Caragea.

„ERAM PRIMAR“ „Prima navă pe care am urcat a fost canoniera „Eugen Stihi“. Cea mai grozavă misiune, dar, din păcate, soldată cu eşec, a fost când am primit ordin să salvăm echipajul unui hidroavion care s-a prăbuşit în zona Caliacra. Era noapte şi erau valuri de zece metri. Nu am putut să vedem nimic. Începutul războiului m-a prins la bateria „Vulturul“. Când ruşii au început să bombardeze, ajunsesem un fel de primar. Toţi oamenii din cartier veniseră la noi să se adăpostească. Se simţeau în siguranţă la baterie. Când au căzut două bombe în apropiere, de a doua zi nu am mai văzut picior de om. În 1944 am participat la „Operaţiunea 60.000“, când am primit ordin să evacuăm Crimeea“, a povestit Caragea. În „Operaţiunea 60.000“, între 14 şi 27 aprilie 1944, au plecat pe mare din Crimeea către Constanţa 73.058 de oameni, dintre care 20.779 de români.