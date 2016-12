Supravieţuitori ai Blocadei de la Sankt Petersburg, în vizită la Constanţa

O delegaţie rusă formată din membri ai Asociaţiei Supravieţuitorilor şi Urmaşilor Blocadei de la Sankt Petersburg s-a întîlnit, ieri, cu reprezentanţii Primăriei Constanţa şi ai Asociaţiei Veteranilor şi Văduvelor de Război din România - fliala Constanţa. În cadrul întîlnirii, supravieţuitorii celui de-al doilea război mondial au împărtăşit momentele crîncene prin care au trecut între anii 1939 şi 1945. “Delegaţia rusă a venit la Constanţa printr-un program sprijinit de Primăria Sankt Petersburg, oraş înfrăţit cu Constanţa, prin care transportul este asigurat de partea rusă, iar noi, în cadrul relaţiilor de prietenie existente între cele două oraşe, i-am facilitat cîteva excursii. Spre exemplu, ieri (n.r. - luni) am fost la peştera Sf Andrei şi la Monumentul de la Adamclisi, iar mîine (n.r. -astăzi) vom face un tur de litoral. Dorim să îi ajutăm pe aceşti oameni cît putem. Atît veteranii noştri de război, cît şi cei ruşi au relatat adevărate lecţii de istorie. Sperăm ca în cadrul parteneriatului dintre cele două oraşe şi veteranii de război din Constanţa să aibă ocazia să meargă la Sankt Petersburg“, a declarat purtătorul de cuvînt al Primăriei Constanţa, Liviu Tramudana. Anul acesta s-au împlinit 65 de ani de cînd Leningradul (Sankt Petersburg) a spart blocada nazistă, în timpul celui de-al doilea război mondial. Oraşul a trăit 900 de zile de teroare, pe care ruşii le comemorează în fiecare an. De fapt, istoricii susţin că Hitler nu a dorit să cucerească oraşul Leningrad, ci l-a condamnat la înfometare, asediul metropolei de 3,5 milioane de locuitori soldîndu-se cu două milioane de morţi şi alte mii de oameni transformaţi în canibali. “Oraşul Leningrad a fost încercuit de fascişti, însă nu s-a împlinit voinţa lui Hitler de a lua cina la restaurantul Astoria. Blocada a însemnat foamete, ger, lipsa apei. Atunci, şi bătrîni şi copii au stat lîngă ziduri şi au apărat oraşul. Am convins pe toată lumea că oraşul este imposibil să fie cucerit“, a declarat Tatiana Sergheeva, vicepreşedintele asociaţiei ruse, supravieţuitoare a blocadei. Cei 29 de membri ai asociaţiei vor rămîne pentru 10 zile la Constanţa. Supravieţuitorii şi urmaşii Blocadei de la Sankt Petersburg merg de aproape 20 de ani în excursii în diferite ţări din Europa. O contribuţie majoră la excursia membrilor Asociaţiei a avut şi viceconsulul Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa, German Vitaly.