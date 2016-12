„Supușii“ FMI s-au lenevit

Creșterea economiei mondiale va fi probabil sub așteptările inițiale ale FMI, în 2015, din cauza redresării lente a statelor dezvoltate și încetinirii care are loc în țările emergente, a avertizat ieri directorul general al instituției, Christine Lagarde. Ea a mai spus că statele emergente, precum Indonezia, trebuie să fie vigilente la impactul problemelor economice din China, înăsprirea condițiilor din piața financiară globală și perspectiva majorării dobânzilor în Statele Unite. În iulie, FMI anticipa că economia mondială va înregistra în acest an o creștere de 3,3%, ușor sub ritmul de 3,4% consemnat în 2014.

