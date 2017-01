Surpriză: Cătălin Munteanu rămîne la Dinamo !

Mijlocaşul Cătălin Munteanu a declarat ieri că a refuzat oferta primită din partea clubului Rapid şi că va continua la Dinamo. "Mai am doi ani şi jumătate contract cu Dinamo şi am decis să continuu. În acest tur mi-am dat viaţa pe teren pentru Dinamo, chiar şi cînd am avut probleme medicale. Vreau să continuu pentru că vreau ca această muncă să se finalizeze, să cîştig campionatul cu Dinamo şi să merg mai departe în Cupa UEFA", a spus Munteanu. Marţi, directorul executiv al FC Dinamo, Cristi Borcea, afirmase în cadrul unei conferinţe de presă, că Dinamo şi Cătălin Munteanu au căzut de acord să rezilieze contractul pe care amiabilă, fapt negat de jucător. "Accept orice concurenţă, doi pe post, trei pe post, nu contează, eu îmi voi face datoria. Mă simt foarte bine aici la Dinamo. Eu vin cu sufletul la această echipă şi voi da tot ce am mai bun în mine pentru a cîştiga titlul", a declarat Cătălin Munteanu.