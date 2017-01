Surpriză la cumpărăturile pentru masa de Crăciun! Cât ne costă?

Mai sunt doar câteva zile până la sărbătoarea Crăciunului, iar constănțenii au intrat în febra cumpărăturilor pentru masa festivă, dar și în căutarea cadourilor perfecte pentru cei dragi. Ca să simtă mirosul Sărbătorilor de Iarnă, de pe mesele românilor nu pot lipsi preparatele din carne de porc, sarmalele și cozonacul. Gospodinele caută marfa cea mai bună și prețurile cele mai avantajoase la alimente pentru ca de pe masă să nu lipsească niciunul din preparatele tradiționale, așa că, în piețele și marile magazine din Constanța, forfota este cuvântul de ordine. ”Am profitat de acest sfârșit de săptămână ca să cumpărăm cele necesare pentru Sărbători. Deja e foarte aglomerat, iar în ultimele zile magazinele vor fi arhipline, sunt convinsă. Am cumpărat pulpă de porc și cotlet pentru friptură, carne pentru tocat ca să fac sarmale, că sunt nelipsite de Crăciun. Vreau să fac și cârnați și tobă, așa că mai am de căutat organe. Bineînțeles că mai sunt multe de cumpărat, am început cu ce era mai important”, a spus o năvodăreancă aflată la cumpărături în hipermarketul Auchan din Maritimo.

PREȚURILE LA CARNEA DE PORC La Carrefour, cotletul de porc se vindea cu 17 lei pe kilogram, jambonul proaspăt feliat era la vânzare cu 12 lei kilogramul, fleica era 16 lei kilogramul, iar carnea de lucru pentru tocat era 10 lei kilogramul, la fel ca și spata de porc. Cârnații de porc gata preparați se vindeau cu cu prețuri între 12 și 17 lei pe kilogram, în timp ce organele de porc folosite pentru pregătirea specialităților precum tobă, caltaboși, lebăr și cârnați se vând la prețuri pornind de la 5 - 6 lei. Astfel, ficatul de porc costă 6 lei/kg, limba este 12 lei/kg, capul de porc este 5,2 lei/kg, rinichii de vând cu 7,5 lei/kg, iar amestecul pentru piftie este 7 lei/kg. Gospodinele care nu vor să se mai obosească pregătind aceste preparate pot să le cumpere direct din magazin. Prețurile sunt în funcție de buzunar, așa că toba se vinde pornind de la 12 lei/kg și ajunge până la 37 de lei/kg, caltaboșii sunt la vânzare la prețuri cuprinse între 15 și 25 de lei, în timp ce slănina costă aproximativ 7 lei kilogramul, iar șoriciul curățat se vinde în magazine cu 25 - 30 de lei kilogramul.

RESTUL ALIMENTELOR Tot în hipermarketuri găsiți și restul produselor care nu trebuie să lipsească de pe masa de sărbătoare: vinuri, cozonaci, prăjituri, brânzeturi, murături, băuturi răcoritoare, fructe și legume. Varza murată se vinde cu 5,5 lei/kg, murăturile asortate - cu 10,5 lei/kg, portocalele și alte citrice similare costă aproximativ 3 - 4 lei kilogramul, bananele sunt 4,5 lei/kg, merele sunt 3 - 5 lei/kg, iar roșiile - între 5 și 12 lei/kg. Prețul unei sticle de vin alb sau roșu pleacă de la 6 - 7 lei și urcă până la 35 - 40 de lei, iar băuturile răcoritoare la 2 litri costă în jur de 5 lei/sticlă. Oferta la cozonaci și alte deserturi dulci este extrem de bogată și prețurile sunt pentru toate buzunarele. Astfel, cei mai ieftini cozonaci se vând cu 5 - 6 lei, însă prețul mediu al unui astfel de desert este de 10 - 12 lei bucata, în timp ce cel mai scump preparat de acest fel ajunge la aproximativ 35 de lei. Checul pregătit în patiseria Carrefour este 17 lei kilogramul, iar bomboanele de pom se vând cu 9 lei/kg.

PREȚURI MAI MICI DECÂT ANUL TRECUT Dacă facem comparație cu anul trecut, masa de Crăciun ne ajunge mai ieftin cu câteva zeci de lei, pentru că toate produsele sunt în acest an mai ieftine cu câțiva lei pe kilogram. Acest lucru este datorat scăderii TVA la alimente, aplicată începând cu 1 iunie 2015, de la 24 la 9% la alimente și băuturi non-alcoolice. Astfel, în decembrie 2014, cotletul de porc cu os se vindea cu 19 lei/kg, mușchiulețul era 19 lei/kg, fleica era 18,5 lei, în timp ce carnea de lucru era 17 lei kilogramul. Și organele de porc erau mai scumpe cu cel puțin un leu pe kilogram, în timp ce specialitățile deja pregătite se vindeau astfel: cârnații proaspeți costau 20 - 23 de lei/kg, toba costa aproximativ 25 de lei/kg, caltaboșii porneau de la 23 de lei/kg, iar șoriciul curățat se vindea cu 40 de lei/kg. Și băuturile răcoritoare erau cu 1,5 - 2 lei mai scumpe anul trecut, la fel și cozonacii, care se vindeau la prețuri pornind de la 8 - 9 lei bucata.

