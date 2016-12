Surpriză la Hârșova! PNL exclude consilierii care s-au aliat cu PSD

12:41:47 / 12 Decembrie 2016

PAAAA HAI PA

DNL-E DRAGOMIR ASA ASA ASA EXCLUDETI S-AU MAI BINE ZIS VOR MERGE SINGURI IN PSD.PIERZATORI NU IS PLACUTI MAI NIMANUI NU A-TI INTELES ASTA ICA.PACAT ELECTORI V-AU DAT LECTIA CE-A DE PE URMA. HAI PA TRECETI IN ISTORIA URITA A POLITICI. SA NU UIT RECOMANDATI DNE-I GHEORGHIU CA SPUNEA CEVA CEVA DE DEMISIE IN CAZ...CA CEL DE FATA SUCCESURILE PATALE VINA