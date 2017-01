Surpriză pentru elevi! Ce discipline se vor învăța în clasele V-VIII?

Șase experți din grupul de lucru al Ministerului Educației au criticat cele 3 propuneri de plan-cadru pentru învățământul gimnazial pentru că sunt cuprinse prea puține opționale, numărul disciplinelor obligatorii este prea mare, nu există interdisciplinare, orele de sport sunt prea puține și nu se pune accent pe informatică. Mai exact, experții Tincuța Apăteanu, Florin Colceag, Radu Gologan, Manuela Prajea, Marian Staș și Ștefan Vlaston, toți cadre didactice de renume, cu numeroase publicații pentru elevi la activ și, nu în ultimul rând, coordonatori ai echipelor de olimpici naționali, atrag atenția asupra numărului de ore propus în curriculumul la decizia școlii, 1 - 2 ore, care este inacceptabil de mic, dat fiind că propunerea din Legea Educaţiei Naţionale, bazată pe studii şi analize, era de 25% la gimnaziu. ”Un minim de 4 - 6 ore ar fi obligatoriu, dacă dorim să lăsăm şcolilor adaptarea curriculei şi a proceselor didactice la specificul local, la tipul de comunitate şcolară pe care o deserveşte şcoala, la personalitatea elevilor din şcoala respectivă. Altfel, rămânem în paradigma „patul lui Procust”, în care se găseşte şcoala actuală”, spun experții.

O NOUĂ PROPUNERE Experții vin cu o propunere nouă de plan-cadru, care prevede 4 ore de Limba și Literatura Română de la clasa a V-a și până la clasa a VIII-a, două ore de Limba Modernă I și o oră de Limba Modernă II. La Matematică-Informatică sunt prevăzute 4 ore la clasa a V-a și câte 5 ore pe săptămână pentru celelalte clase de gimnaziu. Disciplina Științele Vieții are două ore alocate la clasa a V-a și la clasa a VII-a și câte o oră la celelalte, iar la Științele Mediului sunt alocate câte două ore la clasele a VI-a și a VIII-a și câte o oră pe săptămână la celelalte clase de gimnaziu. În plus, în noua propunere sunt prevăzute două ore pe săptămână de Educație pentru Societate, o oră de Geografie, una de Religie, o oră de Educație Plastică, 3 ore de Educație fizică și sport, o oră de Educație tehnologică și o oră pe săptămână pentru Consiliere și Orientare.

La sfârșitul absolvirii școlii, elevii ar trebui să fie integri, respectuoși, stăpâni pe ei, cu comportament etic, capabili să învețe de-a lungul întregii vieți, consideră cei 6 experți. Competențele-cheie pe care trebuie să le aibă absolvenții sunt: o gândire algoritmică și critică, inteligență emoțională, caracterială, contextuală și socială, rezolvarea de probleme și antreprenoriat, competență lingvistică, competență simbolică, numerică și grafică, participare și implicare civică, relaționare inteligentă prin comportament și limbaj și explorare și experimentare empirică și științifică.