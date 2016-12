Surpriză pentru elevii constănțeni! Ce vor asculta în pauze?

Și în acest an, copiii din învățământul preuniversitar vor putea să asculte în fiecare zi un scurt moment de muzică clasică, în cadrul programului național inițiat de Radio România Muzical și Ministerul Educației. Școlile din județul Constanța care își doresc să facă parte și în acest an din proiectul ”Ascultă 5 minute de muzică clasică” trebuie să semneze un protocol pentru anul școlar 2015 - 2016 prin care să devină participante la proiect. Astfel, fiecare instituție va beneficia de fragmente muzicale puse la dispoziție gratuit de Societatea Română de Radiodifuziune pentru a crește accesul elevilor la valorile culturii muzicale universale, în special ale celei românești. În cadrul proiectului, elevii vor asculta 5 minute de muzică în fiecare zi, fie la orele de maximă circulație școlară, fie la orele de muzică sau dirigenție. În plus, profesorii îşi creează un portofoliu de înregistrări muzicale necesare pentru punerea în practică a programei şcolare, iar postul național de radio poate să își atingă menirea, aceea de a contribui la actul educativ muzical în rândul elevilor.