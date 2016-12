Surpriză: România a primit voturile italienilor, nu şi punctele!

ACUZAŢII DE PLAGIAT Eurovisionul s-a încheiat, dar au început scandalurile, aşa cum se întâmplă, invariabil, în ultimii ani. În prim-planul disputelor dintre ţările participante au stat, până acum, acuzaţiile de plagiat: întâi, Germania, reprezentată de Cascada cu „Glorius\", a fost învinuită că ar fi intrat în concurs cu o piesă copiată după melodia câştigătoare de anul trecut, dar acuzaţiile s-au dovedit a fi nefondate. În urmă cu două zile, a venit şi rândul Danemarcei, ţara câştigătoare în finala de sâmbătă, de la Malmo, Suedia, să dea socoteală. Aceasta este acuzată, de asemenea, de plagiat, piesa „Only Teardrops\", interpretată de Emmelie de Forest, semănând destul de bine cu partea de intro a unei piese olandeze, „I Surrender\", care aparţine grupului K-Otic.

SE CERE RENUMĂRAREA VOTURILOR De la suspiciunile de plagiat, asupra Eurovisionului planează, acum, şi semne de întrebare privind corectitudinea voturilor. În cursul zilei de ieri, un alt scandal era pe cale să izbucnească, la cererea preşedintelui Azerbaidjanului, Ilham Aliev, de renumărare a voturilor juriului de la Eurovision. Potrivit anunţului făcut de BBC, pe site-ul oficial, preşedintele Ilham Aliev vrea să ştie de ce ţara sa nu a dat niciun punct Rusiei vecine.

Ambasadorul Azerbaidjanului în Rusia, Polad Bulbuloglu, spune că mulţi votanţi prin SMS au dat votul lor Rusiei. „Conform acestor informaţii, Rusia ar fi trebuit să obţină 10 puncte de la Azerbaidjan”, a precizat ambasadorul.

„Sperăm, sincer, ca acest incident, organizat poate de grupuri de presiune, să nu afecteze relaţiile frăţeşti dintre Rusia şi Azerbaidjan”, a declarat şeful televiziunii de stat, Camil Guliev, stânjenit de turnura pe care au luat-o lucrurile.

Azerbaidjanul a terminat concursul pe locul al doilea, cântăreţul Farid Mammadov obţinând 12 puncte de la Rusia. Reprezentanta Rusiei, Dina Garipova, s-a clasat pe locul al cincilea.

Şi Rusia a reacţionat imediat. Şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a denunţat, ieri, votul „scandalos\" de la Eurovision, după anunţul făcut de Azerbaidjan. „Atunci când sunt furate 10 puncte de la reprezentanta noastră, acest fapt nu poate să ne încânte\", a declarat Serghei Lavrov. Cele două ţări au căzut de acord să coordoneze acţiuni comune, pentru soluţionarea acestui „act scandalos”.

FRAUDĂ ŞI ÎN CAZUL ROMÂNIEI? Printre dezamăgiţii ediţiei din acest an se pot număra şi românii, reprezentaţi pe scena suedeză de contratenorul Cezar Ouatu, cu piesa „It’s My Life”. Lăudat de celebrităţi precum Jean Paul Gaultier şi Loreen, dar şi de numeroşii fani internaţionali câştigaţi de Cezar în timp record, excentricul show al talentatului interpret nu a obţinut punctajul scontat. Artistul român, care era dat de presa germană, înainte de finală, printre câştigătorii ediţiei, s-a clasat doar pe locul al 13-lea, cu 65 de puncte. Potrivit rezultatelor finale, Cezar nu a primit de la nicio ţară punctajul maxim de 12 puncte, în timp ce câte 10 puncte i-au fost acordate doar de către Republica Moldova şi Grecia. În mod şi mai surprinzător, Italia, ţara care l-a „adoptat” pe Cezar de vreo 10 ani, unde acesta a absolvit cu medie maximă Conservatorul „Giuseppe Verdi” din Milano şi unde românul se bucura deja de popularitate, i-a acordat doar... un punct.

Iată, însă, că televiziunea naţională din Italia a făcut publice voturile pe care italienii le-au oferit României, iar cifrele sunt total diferite de cele anunţate în direct. Astfel, potrivit unui clasament prezentat public de televiziunea RAI, italienii au acordat României 23,20% din voturi, fapt ce ar fi însemnat că ţara noastră trebuia să primească 12 puncte (punctaj maxim) de aici. În direct, s-a anunţat că Cezar Ouatu a primit doar un punct de la Italia. În schimb, maximul punctelor oferite de Italia a fost primit de o ţară nordică… Danemarca, lucru destul de ciudat şi care a născut nelămuriri în masă.

ŞI NOI CEREM EXPLICAŢII Una din explicaţii ar fi schimbarea regulamentului Eurovision, din acest an, care ne-a dezavantajat clar. Astfel, chiar dacă Cezar a fost în totalitate pe placul publicului italian, rezultatele finale au depins şi de votul juriului, în proporţie egală. Totuşi, este greu de crezut că România a rămas, în final, cu un singur punct din partea Italiei. Şeful delegaţiei României la Eurovision, Dan Manoliu, a spus că, deocamdată, se fac calcule şi se aşteaptă ca European Broadcasting Union să afişeze notele juriului din finală. Indiferent de aceste note, partea română va cere explicaţii de la organizatori.

VOTINGUL, AMBIGUU ŞI ÎN SPANIA În continuare rămâne ambiguă şi situaţia voturilor din Spania. Rezultatele oficiale arată că românii nu au primit niciun vot din Spania, fapt destul de curios, dacă ne gândim că acolo există o importantă comunitate de români, care avea o tradiţie în a-şi susţine reprezentantul la Eurovision. Românii din Spania s-au plâns, de altfel, că nu au putut vota, fapt dovedit şi de multitudinea de mesaje care au „invadat” internetul.

Vocile cârcotaşilor spun, însă, destul de cinic, că nici ABBA n-ar fi câştigat la Eurovision, dacă ar fi concurat sub drapel românesc, dată fiind imaginea negativă a României în lume, dar şi criteriile geo-plitice după care se votează.

Eurovisionul a trecut, dar rămân multe semne de întrebare. Rămâne de văzut cum se va clarifica situaţia voturilor, dar mai degrabă, în mijlocul atâtor controverse, rămâne la latitudinea fiecărui iubitor al muzicii să îşi aleagă singur... câştigătorul.

CEZAR A ÎNVINS-O PE CÂŞTIGĂTOAREA EUROVISION, PE INTERNET În altă ordine de idei, controversatul Cezar poate că nu a câştigat un loc pe podium, dar se poate lăuda cu faptul că videoclipul său are cele mai multe vizualizări pe Youtube, din cele ale concurenţilor de la Eurovision. Mai exact, Ouatu are 1.400.000 de vizualizări, depăşind-o, astfel, şi pe câştigătoarea daneză Emmelie de Forest, care are puţin peste 800.000 de vizualizări la clipul din finala Eurovision.

„Ecourile internaţionale sunt foarte bune! Suntem numărul 1 şi am câştigat deja prin voce, originalitate şi carismă! Sunt fericit!\", a concluzionat Cezar, pe pagina sa oficială de Facebook.