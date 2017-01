„Surprize cu anticipate”

Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat că, din punctul său de vedere, o suspendare a preşedintelui Traian Băsescu de către actualul Parlament reprezintă un deziderat greu de atins. Ion Iliescu a arătat că înrăutăţirea climatului din ţară i-ar putea determina pe unii parlamentari ai puterii să treacă în tabăra Opoziţiei. „Sigur că pot să apară surprize pe parcurs, dar greu. Deci asta ar fi o şansă în plus pentru societate să se debaraseze mai rapid de actuala guvernare, să poată să aleagă anticipat”, a afirmat preşedintele de onoare al PSD. El a arătat că actualul Parlament nu are posibilitatea de a-l suspenda pe preşedinte, aşa cum a făcut-o în 2007, dar a accentuat faptul că alta este acum situaţia în ceea ce priveşte populaţia, care a suferit măsurile de austeritate. Ion Iliescu a mai spus că nu crede ca fiind realistă ipoteza potrivit căreia UDMR, parlamentari din PDL sau independenţi să treacă de partea Opoziţiei. Referindu-se la afirmaţiile premierului Emil Boc, conform cărora PNL nu face decât să continue politica lui Iliescu de 20 de ani, liderul de onoare al PSD consideră că este vorba de ipocrizie. Potrivit acestuia, „Emil Boc dă dovadă de ipocrizie, la fel ca şi Traian Băsescu”, reamintind, în context, că PD a făcut parte din Internaţionala Socialistă şi se considera partid de stânga, de esenţă socialistă. „Peste noapte, într-un congres, au decis să-şi schimbă toată viziunea lor politică şi se proclamă partid de dreapta”, a argumentat Ion Iliescu. El a continuat, ironic, spunând că se afirmă faptul că PNL a continuat politica lui Ion Iliescu, aceea de „neîncurajare a muncii”, subliniind că o astfel de afirmaţie este nedreaptă, incorectă şi în discordanţă cu realitatea istorică. „Guvernarea PSD a fost una dintre cele mai bune şi a făcut asta nu prin descurajarea muncii, ci tocmai prin încurajare şi eficienţă. Atunci în aparatul de stat erau cam 900.000 de oameni, acum am văzut peste 1,4 milioane, deci şi birocraţia s-a amplificat după guvernarea PSD din 2000”, a spus Ion Iliescu.