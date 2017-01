Surprize în Campionatul Judeţean de fotbal

Etapa de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal a adus schimbarea liderei în Seria Nord! Performera este Voinţa Săcele, care s-a impus cu 5-2 pe terenul Stelei Dorobanţu, primul loc fiind preluat de Steaua Speranţei Siliştea. Diferenţa între cele două echipe este acum de două puncte, dar Siliştea are un meci mai mult disputat, cel cu Vulturu din etapa a 28-a. Cîştigătoarea seriei va fi decisă, probabil, în etapa a 29-a, penultima, în care Dorobanţu joacă la Vulturu. O altă surpriză a fost cea de la Topraisar, unde modesta formaţie gazdă a cîştigat la limită în faţa lui GSIB Mangalia! Viitorul Pecineaga poate promova direct, însă nu trebuie să piardă meciurile de la Cobadin şi Mereni.

Rezultatele etapei a 26-a - Seria NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Viitorul Fîntînele 13-0 (Tenciu 1, Cl. Mitu 5, 35, Gh. Toma 9, Cartoafă 11, 13, Baciu 17, 20, Calcan 40, 80, Goreac 42, 63, 85); Dunaris Topalu - Viitorul Tîrguşor 2-0 (Al. Filip 5, 76); Steaua Dorobanţu - Voinţa Săcele 2-5 (L. Curt 45, Tudorici 60 - V. Ţăranu 25, Dragoman 40, C. Turtoi 48, Boşca 73, 90); Ulmetum Pantelimon - Sport Club Horia 3-0 (neprezentare); Dacia Mircea Vodă - Dunărea Ciobanu 4-3 (Eftimie 21, 32, 66, Trestianu 78 - R. Tudor 28, 57, G. Lungu 90); Pescăruşul Gîrliciu - Gloria Seimeni 3-0 (Răducan 14, Necula 65, Furnică 76); Sportul Tortomanu - Viitorul Vulturu 3-1 (Mărgean 22, G. Mitu, 38, Cosuleanu 73 - Berdilă 61); Voinţa Siminoc a stat. Clasament: 1. Siliştea 57p; 2. Dorobanţu 55p (24j); 3. Săcele 52p (24j); 4. Siminoc 49p (24j); 5. Seimeni 49p; 6. Vulturu 45p (24j); 7. Tortomanu 40p; 8. Mircea Vodă 39p (23j); 9. Gîrliciu 32p (24j); 10. Ciobanu 31p; 11. Horia 20p (24j); 12. Fîntînele 20p (24j); 13. Topalu 19p; 14. Pantelimon 18p (24j); 15. Tîrguşor 10p (24j).

Seria SUD: Recolta Negru Vodă - Sport Prim Oltina 1-7 (Ciortan 30 - Miboc 9, 36, 43, 74, M. Ioniţă 32, 55, 85); Gloria II Băneasa - AS Independenţa 6-0 (Toscu 19, G. Gheorghe 21, C. Nicolae 27, Amet 30, Cabason 63, I. Sîrbu 81); Sacidava Aliman - Trophaeum Adamclisi 6-1 (D. Sivriu 13, 42, Purcărea 40, 41, Mitea 47, Topalu 88 - Păun 44); Avîntul Comana - Viitorul II Cobadin 3-2 (Sîrbulete 11, 27, Istrate 63 - Nasta 78, Langu 84); CS II Eforie - Inter Ion Corvin 5-3 (David 6, D. Moraru 27, 63, 85, V. Bejan 89 - Daraban 33, I. Stan 54, R. Cadîr 65); Marmura Deleni - Viitorul Mereni 1-3 (Vasiloiu 40-pen - Nedelcu 14, Slabu 15, Strîmbu 76); Viitorul Pecineaga - Fulgerul Chirnogeni 3-0 (neprezentare); Unirea Topraisar - GSIB Mangalia 1-0 (Ianoş 85). Clasament: 1. Gloria II Băneasa 66p; 2. CS II Eforie 53p; 3. Pecineaga 53p; 4. Viitorul II Cobadin 52p; 5. Mangalia 50p; 6. Oltina 44p; 7. Mereni 40p; 8. Comana 38p; 9. Negru Vodă 32p; 10. Deleni 27p; 11. Adamclisi 27p; 12. Ion Corvin 26p; 13. Aliman 25p (27j); 14. Topraisar 25p (25j); 15. Independenţa 19p (27j); 16. Chirnogeni 15p (25j). În clasament a fost inclus şi rezultatul partidei Sacidava Aliman - AS Independenţa 6-1, contînd pentru etapa a 28-a şi disputată în devans.