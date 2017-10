Surprize la „Cupa Prieteniei” la fotbal

Manifestările sportive desfăşurate la Constanţa în cadrul „Săptămânii Europene a Sportului” au cuprins şi a șaptea ediție a „Cupei Prieteniei” la fotbal. Competiția rezervată veteranilor a fost organizată de Asociația Sportivă Tomis Constanța (președinte Sorin Başturea), în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța (director Mariana Solomon) și Federația Română Sportul pentru Toți (președinte Alin Larion). Gazdele de la CFR au oferit gratuit terenul, iar întâlnirea amicală dintre formaţiile de old-boys Socep Constanța și Tomis Reyna Construct Constanța s-a desfăşurat sâmbătă, pe terenul „CFR” din Constanța, şi s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Jucătorii au fost puşi la grea încercare de vântul puternic, dar au rezistat fizic până la final, când au aplaudat prezenţa la acest eveniment a celor doi oaspeţi de marcă, generalul Gheorghe Florea şi Ilie Floroiu, directorul CS Farul Constanța. Fostul mare atlet i-a oferit o cupă din propria vitrină cu trofee generalului Gheorghe Florea, pentru sprijinul acordat sportului constănţean şi pentru spiritul de fair-play.

„Am răspuns cu plăcere acestei invitaţii, iar cupa înmânată a fost o surpriză. Momentele acestea sunt extrem de plăcute. În mijlocul sportivilor mă simt întotdeauna bine”, a spus Gheorghe Florea.

„Este o competiţie pe care am reuşit să o organizez an de an cu sprijinul prietenilor, cărora le mulţumesc. Este un efort, dar merită, pentru că sportul naşte prietenii, iar mişcarea înseamnă sănătate”, a declarat Sorin Başturea.

