Surprize la debutul Farului

După o vară în care a făcut mai multe acţiuni de selecţie şi a încercat mai multe formule de echipă, antrenorul Marian Pană a făcut câteva mutări surprinzătoare în primul meci oficial al sezonului susţinut de FC Farul, 1-1 cu FCM Bacău, sâmbătă, în prima etapă a Ligii a II-a la fotbal. Tehnicianul Farului l-a trimis în centrul apărării pe veteranul Ion Barbu, care nu jucase decât o repriză în amicalele din acest sezon şi a mizat pe un sistem defensiv, 5-4-1, care a dezvăluit dorinţa de a nu debuta cu un eşec. „Sunt mulţumit de primul meci oficial al sezonului, dar am de făcut un singur reproş, că s-a ratat foarte mult. În rest, nu am ce să le spun băieţilor. S-au bătut pentru fiecare minge şi au respectat ce le-am cerut înainte de meci. Este important că nu am pierdut şi că am început campionatul bine. Am luat un punct de moral, faţă de cum s-au derulat lucrurile la noi în această vară. Nu este un rezultat peste aşteptările mele, dar jocul ne-a arătat că puteam câştiga, ceea ce îmi dă încredere în evoluţia echipei. Mi-a plăcut, în special, atitudinea jucătorilor la meciul de la Bacău”, a spus Pană. Antrenorul Farului speră să-l poate folosi în derby-ul cu Viitorul Constanţa, programat vineri, de la ora 19.30, în etapa a 2-a, pe atacantul Adrian Pătulea. Transferat în această vară de la Hereford, echipă din liga a III-a din Anglia, jucătorul în vârstă de 26 de ani nu a primit cartea verde din partea englezilor şi nu a putut fi legitimat la FRF.