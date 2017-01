Surprize la ediţia a VI-a a Festivalului de Film B-EST

Cum subliniam şi cu alt prilej, iată că nici aprilie nu-i lasă indiferenţi pe cinefilii români. Cei mai tineri se pregătesc, deja, să prindă un loc la apropiatul NexT (13 - 18 aprilie), festivalul noilor generaţii din cinematografie. Aproape că nu se vor fi stins ecourile acestuia, că o nouă manifestare cinematografică va capta interesul. Între 20 şi 25 aprilie se desfăşoară, la Bucureşti, ediţia a VI-a a B-EST, un alt festival internaţional de film, care îşi face tot mai hotărât loc, în ciuda unor ezitări fireşti pentru orice început, în peisajul cultural de la noi. Mai este ceva timp.

Programul celor două secţiuni (lung şi scurtmetraj) nu a fost definitivat, dar câteva lucruri se cunosc deja. Să subliniem că juriul de la lungmetraje a fost deja stabilit. Prezidat de Sylvian Auzou, vicepreşedintele de la „Venice Days\", are în componenţă un profesor de la UNATC (Gheorghe Bălăşoiu), un director de imagine de origine română (Horea Lapteş) şi trei critici: Jay Weissberg (de la „Variety\") alături de autohtonii Irina Margareta Nistor şi Mihai Chirilov, director artistic la TIFF. La scurtmetraje, alegerea premiilor a fost încredinţată, ca de obicei, unor studenţi în cinematografie.

Aşa cum ne-a obişnuit, B-EST ţine la rangul internaţional al invitaţilor săi de onoare. Anul acesta va fi prezent, la Bucureşti, regizorul francez de etnie rromă Tony Gatlif, care a colaborat cu mai mulţi cineaşti şi actori de la noi (îi voi menţiona pe Rona Hartner şi pe directorul de imagine Doru Mitran). A turnat în România un film muzical - „Transylvania\"-, fiind deţinătorul unor premii importante, la Cannes şi Montreal.

Al doilea nume sonor de la B-EST 2010 este Andrei Konchalovsky, nimeni altul decât celebrul autor al unui film care, cum se spune, a făcut istorie – „Siberiada\". Este, să nu uităm, co-scenaristul capodoperei „Andrei Rubliov\", fiind, altminteri, coleg de an cu regizorul acestuia, Andrei Tarkovski. Aşa cum unii cinefili de la noi cunosc, Andrei Konchalovsky a ales calea exilului, spre a reveni în Rusia, după 1990. Filmele sale din această perioadă a întoarcerii acasă („Dom Durakov\" - 2002 şi „Strălucire\" - 2007) au fost prezentate la Bucureşti în ediţiile precedente. Reamintim că şi fratele acestuia, la fel de celebrul Nikita Mihalkov, a onorat festivalul ţinând şi un master class, ceea ce va face, de astă dată, şi Konchalovsky. Cineastul va fi însoţit de soţia sa, actriţa Yulia Vysotskaya, vedeta celor două filme mai sus menţionate.

Un alt eveniment-vedetă al ediţiei oferă proiecţia - unică - a producţiei argentiniene „El secreto de sus ojos\" („Secretul ochilor tăi\") de Juan Josse Campanella. Nu este orice fel de surpriză. Vom putea vedea, astfel, în România, Oscarul pentru cel mai bun film într-o limbă străină, ediţia acestui an. Este povestea lui Benjamin Esposito, anchetat (Buenos Aires, 1974) pentru moartea femeii pe care o iubea. După 25 de ani se hotărăşte să scrie romanul acelor întâmplări tragice. Aceeaşi perioadă, sufocantă, inspirase şi un alt film, „Istoria oficială\" (1986) de Luis Puenzo, care, de asemenea, a obţinut invidiatul Oscar.

Destule motive, aşadar, să ne orientăm către programul acestui festival, derulat în capitală, în a doua parte a lui aprilie.