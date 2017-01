Surprize la Zmeura de Aur

Eddie Murphy, Nicolas Cage şi Diane Keaton se numără printre nominalizaţii la cea de-a 28-a ediţie a premiilor Zmeura de Aur, acordate celor mai proaste filme sau prestaţii actoriceşti. Printre actorii nominalizaţi la ediţia de anul acesta a premiilor Zmeura de Aur se numără Adam Sandler, Lindsay Lohan şi Eddie Murphy, pentru rolurile din “Vă declar soţ şi... soţie?”, “I Know Who Killed Me” şi, respectiv, “Norbit”. Lindsay Lohan şi Eddie Murphy, care joacă în aceste filme mai multe roluri, au fost nominalizaţi la categoria Cel mai prost cuplu pe marele ecran. În thriller-ul “I Know Who Killed Me”, Lindsay Lohan joacă rolul unor surori gemene conectate psihic, în timp ce în “Norbit”, “o comedie îmbrăcată în latex şi lipsită aproape total de umor”, Eddie Murphy joacă trei roluri, potrivit lui John Wilson, şeful grupului care decernează aceste premii.

Pe lista celor mai proaste filme ale anului a mai fost nominalizat lungmetrajul “Vă declar soţ şi... soţie?”, în care Adam Sandler şi Kevin James joacă rolurile unor pompieri care pretind că formează un cuplu gay pentru a obţine beneficii medicale de la o companie de asigurări. “I Know Who Killed Me” a obţinut nouă nominalizări la premiile Zmeura de Aur, cel mai prost cuplu de pe marele ecran, cel mai prost film, cel mai prost horror, cel mai prost remake, cel mai prost rol secundar feminin şi cel mai prost rol principal feminin (două nominalizări). În topul celor mai multe nominalizări urmează “Norbit” (8) şi “Vă declar soţ şi... soţie?” (8). Printre producţiile nominalizate la categoria Cel mai prost film au mai fost incluse “Bratz: The Movie” şi “Tabăra cu bucluc”, cu Cuba Gooding Jr., cîştigător al unui premiu Oscar. La categoria Cel mai prost rol principal masculin au mai fost incluşi Nicolas Cage, pentru “Ghost Rider - Demon pe două roţi”, “Comoara Naţională: Cartea Secretelor” şi “Capcana viitorului” şi Jim Carrey, pentru “Numărul 23”. La categoria Cel mai prost rol principal feminin au mai fost incluse Diane Keaton, pentru “Aşa vreau eu!” şi Jessica Alba pentru “Sub anestezie”, “Cei patru fantastici: Ascensiunea lui Silver Surfer” şi “Charlie Talisman”.

Premiile Zmeura de Aur vor fi decernate pe 23 februarie, la Magicopolis, Santa Monica, în California.