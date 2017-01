Surprize pentru fanii Luminiţei Anghel

După succesul piesei "Let Me Try", la ediţia 2005 a Eurovisionului, Luminiţa Anghel a fost din ce în ce mai solicitată de organizatorii de spectacole. Această melodie a readus-o pe artistă în lumina reflectoarelor şi clasarea acesteia pe locul al IV-lea, alături de “Sistem“, a reprezentat pentru România o performanţă pe care niciun alt artist autohton nu a reuşit-o, pînă atunci.

În prezent, Luminiţa pregăteşte noi surprize fanilor, care vor putea participa, în curînd, la evenimentul de lansare a unui nou material discografic, care se anunţă a fi... spectaculos. Mai mult, artista a înfiinţat propria sa agenţie de entertainment, prin intermediul căreia doreşte să ofere şi altceva publicului său, să îl ghideze pe acesta pe un nou drum, punînd bazele unei culturi a evenimentelor, pentru că orice moment important merită sărbătorit într-un mod festiv.

Deşi cariera muzicală ocupă un loc important în viaţa artistei, Luminiţa a ales să se dedice şi vieţii de familie, pe care o construieşte alături de fiul său, David, care a devenit şi cel mai pasionat fan al său.