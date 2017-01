„Surprize pentru mămici”, la Grădiniţa nr. 6

Lumea copiilor, aşa cum este ea făurită, cu nevinovăţie, imaginaţie, culori vii, speranţe şi încredere, scaldă din cînd în cînd, cu drăgălăşenie şi încîntare, malurile, adesea abrupte şi aspre, ale adulţilor. Fiecare atingere de acest fel creează zîmbete şi deschide inimi, devenind astfel necesară în cotidianul adesea mult prea aglomerat al celor mari. „Surprize pentru mămici” s-a intitulat cea mai recentă „ispravă” a Fluturaşilor de la Grădiniţa nr. 6. Sub coordonarea extrem de răbdătoare a educatoarei Monica Hîncu, Fluturaşii au trecut cu bine emoţiile unui mic spectacol cu poezii şi cîntece, toate închinate mămicilor. La sfîrşitul evenimentului, micuţii au oferit, spre încîntarea părinţilor, flori şi felicitări făurite chiar de ei, cu migală, sub atenta îndrumare a educatoarei. Emoţiile părinţilor nu s-au oprit însă în pragul spectacular al evenimentului. Educatoarea grupei a anunţat, în cadrul „Surprizelor pentru mămici”, că Fluturaşii, care au participat la două concursuri naţionale de creaţie artistică (sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării) au cîştigat premii demne de toată lauda. Astfel, la concursul Piticot, Adrian Sprînceană a luat locul III, cu 96 de puncte, iar Raul Ursache, prima menţiune, cu 90 de puncte. La concursul naţional Winner, grupa (care participă pentru cel de-al doilea an consecutiv), a obţinut premii I, II, III, precum şi diplome de participare. „Cu lumină, căldură şi înţelepciune chiar, micuţii au demonstrat că pot returna mămicilor măcar puţin din ceea ce primesc. Darul acestui spectacol, organizat de ziua lor, a fost făcut cu multă dragoste, duioşie şi, de ce nu, curaj”, a povestit educatoarea Monica Hîncu, în mijlocul zîmbetele, declaraţiilor şi chiar lacrimilor care au încheiat spactacolul Fluturaşilor.