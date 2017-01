SURPRIZE, SURPRIZE…

M-am gîndit că titlul fostei emisiuni moderată de Andreea Marin-Bănică se potriveşte de minune cu atmosfera de după alegeri. Pe parcursul transmiterii rezultatelor parţiale pe care le comunica BEC-ul, surprizele răsăreau una după alta, mai mici sau mai mari. Dar cea mai mare dintre ele este cea conform căreia toate cele trei mari partide, clasate pe primele trei locuri, se declară mulţumite de rezultatele alegerilor locale! Această demagogie balcanică mi se pare de-a dreptul uimitoare…

În primul rînd, PD-L ar trebui să fie nemulţumit profund de scorul general pe care l-a obţinut, chiar dacă liderii săi declară că este mai mare decît cel din 2004. Partidul prezidenţial nu domină „piaţa electorală a localelor”, aşa cum se lăuda înainte de alegeri. În plus, cei mai „înţepaţi” - vorba lui Cornel Nistorescu - şi mediatizaţi lideri ai acestui partid, respectiv Radu Berceanu şi Cezar Preda, şi-au rupt oasele politice exact acolo unde sperau să-şi găsească gloria. Triumfurile de la Cluj, Arad sau Suceava îşi pierd strălucirea, pentru că vitrina cu trofee PD-L s-a cam golit după acest prim tur de scrutin. S-a dovedit că partidul este din ce în ce mai izolat pe scena politică, tocmai din cauza preşedintelui. În loc să le facă bine, Traian Băsescu a ajuns să le facă tot mai rău! Este foarte clar în acest moment că, în cele aproape şase luni care s-au scurs de la europarlamentare şi pînă azi, PD-L a pierdut procente importante, chiar pe „mîna sa”, cum se spune la poker. Liderii săi au crezut că, dacă vor sta la mantinelă, sprijiniţi în coate, bîrfind guvernul neîncetat, asta le va aduce beneficii electorale… Ei bine, uite că nu s-a întîmplat aşa, iar sex-appeal-ul Elenei Udrea nu a… atras numărul de voturi scontat!

O altă surpriză este euforia PSD-ului. Degeaba se bucură că a cîştigat alegerile locale, pentru că a pierdut cîteva judeţe şi municipii importante. În plus, la scorul general stă mai slab decît în 2004. Mai degrabă, înclin să cred că PSD s-a temut de un eşec răsunător şi de aceea jubilează acum. Spaima foarte mare poate explica bucuria exagerată de astăzi! Ca să nu mai vorbesc de fiasco-ul faimosului „grup de la Cluj”, care abia a scos 5%... Pe lîngă asta, liderii PSD nu trebuie să uite că la alegerile generale de peste circa şase luni o vor lua de la zero, fiindcă nu poţi „tezauriza” un capital electoral vreme de jumătate de an.

PNL se bucură, la rîndul său, că „a căzut în picioare”, ca pisica. După ce s-a vorbit de prăbuşirea acestui partid, sau chiar „dezintegrarea” sa, iată că liberalii anunţă cel mai mare scor istoric, din ultimii 18 ani. Abia în ziua cînd vor afla dacă pot păstra acelaşi procent şi în parlament, ar trebui să pună sticlele cu şampanie la gheaţă. Pînă atunci, ar merita să bea…”Ci-Co”! Pînă şi PC-ul se laudă cu 2-3 fotolii cîştigate, darmite UDMR-ul, aşa că prefer să mă abţin de la comentarii. Cît despre PRM şi PNG, discuţiile ar trebui purtate într-un azil psihiatric şi la DNA. Ştiţi de ce, nu-i aşa!?