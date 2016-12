Surprize uriașe în optimi la New York

Competiția feminină de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, continuă să ofere rezultate neașteptate, două dintre candidatele la câștigarea trofeului fiind eliminate luni în optimile de finală ale competiției. Cea mai mare surpriză a fost oferită de croata în vârstă de doar 18 ani Ana Konjuh, locul 92 WTA, care a eliminat-o pe a patra favorită, poloneza Agnieszka Radwanska, cu 6-4, 6-4. Cele două au mai fost adversare în turul secund la Wimbledon, tot în acest an, câştigătoare fiind atunci Radwanska, cu 6-2, 4-6, 9-7. „Sunt foarte bucuroasă. Am jucat cu ea la Wimbledon, dar, de această dată, mi-am valorificat oportunităţile”, a declarat Konjuh, care a câştigat US Open la junioare, în 2013. Croata, care a reușit cel mai bun rezultat al carierei, este la doar a doua sa participare la seniori la competiția de la New York, după ce anul trecut a ajuns până în turul secund. În sferturi, Konjuh se va duela cu favorita nr. 10, Karolina Pliskova (Cehia), care a depășit-o pe americanca Venus Williams, cap de serie nr. 6, la capătul unei întâlniri echilibrate, cu 4-6, 6-4, 7-6 (7/3).

În schimb, sora mai mică a lui Venus, Serena Williams, liderul incontestabil al tenisului feminin în ultimii ani, a stabilit luni un nou record de victorii în meciurile de Mare Șlem, ajungând la 308, după succesul cu 6-2, 6-3 obținut în optimi în fața kazahei Iaroslava Șvedova. Serena, care va juca în sferturi împotriva constănțencei Simona Halep, a trecut astfel de elvețianul Roger Federer, care a înregistrat 307 succese în meciurile de Mare Șlem. „E un număr uriaș. Cred că este foarte semnificativ. Cred că este ceva ce vorbește despre lungimea carierei mele”, a apreciat Serena, care are în palmares șase titluri la Flushing Meadows, iar dacă va câștiga și anul acesta o va depăși pe germanca Steffi Graf, alături de care deține recordul de titluri de Mare Șlem, 22.

La masculin, favoritul nr. 2, britanicul Andy Murray, a acces fără probleme în sferturi, după ce l-a spulberat pe bulgarul Grigor Dimitrov, cap de serie nr. 22, cu 6-1, 6-2, 6-2, și se va lupta pentru un loc în semifinale cu japonezul Kei Nishikori, finalist la US Open în 2014, care l-a depășit pe veteranul croat Ivo Karlovic, în vârstă de 37 de ani, cu 6-3, 6-4, 7-6 (7/1). În schimb, favoritul nr. 3, elvețianul Stan Wawrinka, a avut un meci un pic mai dificil, câștigând în fața ucraineanului Ilia Marcenko, locul 63 ATP, cu 6-4, 6-1, 6-7 (5/7), 6-3, și îl va întâlni în sferturi pe argentinianul Juan Martin del Potro, locul 142 ATP. Vicecampionul olimpic de la Rio și-a confirmat revenirea extraordinară, după doi ani în care s-a luptat cu accidentările, și a trecut în optimi de austriacul Dominic Thiem, cap de serie nr. 8, care a abandonat în setul al doilea, la scorul de 6-3, 3-2 în favoarea sud-americanului, acuzând o accidentare la genunchi.

Citește și:

Rafael Nadal, eliminat în optimi la New York

Încă șase capi de serie eliminați la US Open

Surprize mari în turul secund la Flushing Meadows