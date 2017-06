Surprizele au apărut la Constanța, produse de Săgeata și Olimpia

La mijlocul acestei săptămâni a debutat faza pe județul Constanța din Cupa României la fotbal, ediția 2017-2018. 20 dintre cele 26 de echipe care s-au înscris la startul competiției au evoluat în primul tur, iar surprizele s-au produs în două dintre cele trei partide jucate la Constanța.

Săgeata Stejaru, formație care evoluează în Campionatul Județean de old-boys și este alcătuită din jucători amatori, nelegitimați, a eliminat-o pe Portul Constanța, locul 12 în Liga a IV-a, iar Olimpia Constanța, echipă din Liga a VI-a, a trecut de Farul Tuzla, tot din L4 (locul 13). Au mai rămas în competiție și alte două formații din L6, AS Independența și FC Mereni, învingătoare în fața unor codașe ale L4, dar și cele două reprezentante ale Ligii a V-a, AS Carvăn și Litoral Corbu.

Iată rezultatele înregistrate:

Săgeata Stejaru - Portul Constanța 2-1, după prelungiri (0-0 după 90 de minute)

CFR Constanța - Victoria Mihai Viteazu 1-8

Avântul Comana - Gloria Albești 2-3

Știința Poarta Albă - CS Mihail Kogălniceanu 4-2

Trophaeum Adamclisi - AS Carvăn 0-3

Olimpia Constanța - Farul Tuzla 3-0

AS Bărăganu - Sparta Techirghiol 0-2

AS Independența - Voința Valu lui Traian 2-0

Litoral Corbu - CSO Ovidiu 5-0

FC Mereni - Unirea Topraisar 4-3

Pentru ca în turul următor să avem 16 echipe, primele șase clasate din Liga a IV-a (SSC Farul Constanța, Viitorul Fântânele, CS Năvodari, CS Agigea, CS Eforie și Gloria Băneasa) au stat în acest prim tur al competiției. Asociația Județeană de Fotbal a anunțat că în turul al II-lea, programat în perioada 30-31 mai, meciurile vor fi stabilite pe criterii geografice, pentru ca din faza sferturilor de finală să existe și opțiunea împerecherii prin tragere la sorți, tabloul Cupei României urmând să fie stabilit astfel până la finală. Reprezentanții celor opt formații rămase în competiție vor fi invitați la sediul AJF și vor decide prin vot varianta cea mai bună.