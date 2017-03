Sursa Manole „zidește“ cursul valutar?

Moneda europeană a fost cotată miercuri la 4,55 lei. Yey! E „decât“ cel mai mare nivel din 2017, în urcare de la 4,53 lei marți și 4,51 lei în ianuarie, la-nceput de an. În februarie, euro a variat între 4,48 și 4,52 lei. Și dolarul a crescut, de la 4,29 la 4,31 lei. De ce? O analiză ING Bank, publicată miercuri, arată că apetitul de cumpărare pentru euro/leu s-a menținut la cote ridicate, perechea găsind puțină rezistență, chiar și după ce s-a tranzacționat peste nivelul maxim al zonei de echilibru a Băncii Naționale a României (BNR) - „Am observat anul acesta că guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu, s-a mutat puțin mai sus, de la 4,38 la 4,54 unități înainte. La cel mai recent raport asupra inflației, el a menționat de câteva ori intervalul 4,44 - 4,54, fără a exprima o preferință pentru el. Isărescu a mai punctat că vede puțin loc, poate deloc, pentru aprecierea leului; și-a întărit argumentul cu un grafic în care se vedea cum firmele locale au pierdut deja cotă pe piața internă, în defavoarea importurilor“. În fine, sondajele Comisiei Europene arată că poziția competitivă a companiilor din industria prelucrătoare românească a atins un maxim post-criză, în trimestrul I din 2017. În cine să mai ai încredere? În Comisie? Sau în „good old“ BNR? Revenind la piața valutară, analiștii ING se așteaptă ca perechea leu/euro să se tranzacționeze în intervalul 4,49 - 4,54 unități, în primul semestru - „Urmează un test important - are sau nu BNR dispoziția de a redesena limitele de variație? Creșterile salariale recente, mai ales ale venitului minim, decuplate de câștigurile de productivitate, au lăsat loc riscurilor în zona competitivității. Astfel, BNR ar putea fi tentată să mute balanța mai sus, către 4,5 - 4,6 unități, ca să sprijine gradual creșterea PIB“. Pe de altă parte, avocatul Gheorghe Piperea leagă derapajul leului de recentele dezvăluiri despre presupusul trecut „securist“ al lui Isărescu, cu nume de cod „sursa Manole“ - „Ca de obicei, când scaunul îi este zgâlțâit, gubernatorul scapă de sub control, așa, studiat, cursul de schimb la principalele valute. Euro - 4,5512 lei; creșteri similare la dolari și franci elvețieni. Desigur, nicio legătură cu acuzația de colaborare cu Securitatea. Totul e pe partea economică“.