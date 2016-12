Surse mai puţin cunoscute de vitamina C

Borşul proaspăt, preparat în casă, ar trebui consumat zilnic, câte o cană, atât de adulţi, cât şi de copii, întrucât el este o importantă sursă de vitamina C, spun specialiştii. Preparat cu tărâţe de grâu, borşul are în compoziţia lui o întreagă farmacie de vitamine şi minerale. Iaurtul, care este o altă sursă bogată de vitamina C, ajută digestia şi dă organismului tăria să lupte cu bolile de sezon. Dacă vei consuma zilnic iaurt, sistemul imunitar va avea numai de câştigat. Nu vei mai răci atât de uşor şi, chiar dacă răceşti, infecţiile respiratorii se vor vindeca mai repede. Zeama de varză este o altă sursă de vitamina C, ieftină şi la îndemâna oricui. Ea este plină de vitamina C şi alţi nutrienţi necesari organismului în perioada de tranziţie spre iarnă. Specialiştii susţin că prelucrarea termică moderată favorizează creşterea cantităţii de vitamina C. De asemenea, spun specialiştii, în această perioadă nu trebuie ocolite nici ceapa, prazul şi usturoiul, chiar dacă mirosul lor deranjează, căci au în compoziţia lor, pe lângă alţi nutrienţi, şi multă vitamina C.