Surse: Ministrul Culturii va fi revocat. Corina Șuteu, nominalizată pentru funcție

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, va fi revocat din funcție marți după-amiază, nominalizarea premierului Dacian Cioloș pentru această funcție fiind Corina Șuteu, au declarat pentru Mediafax surse politice.

Sursele citate au susținut că nominalizarea este ''un semn clar'' de continuitate a unor reforme ''care sunt ale Guvernului, nu ale unei persoane''.

Corina Șuteu, fost director al Institutului Cultural Român New York, este în prezent secretar de stat în Ministerul Culturii, în echipa lui Vlad Alexandrescu.

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a declarat marți că nu își va da demisia pentru că își dorește să rămână în fruntea ministerului ''în acest moment în care reforma este periclitată''.

''Aşteptăm propunerea de nume pentru un nou ministru al Culturii. Eu cred că am făcut tot ce puteam să fac mai bine la Ministerul Culturii, însă în acest moment în care cred că reforma este periclitată aş dori să rămân mai departe la Ministerul Culturii ca o garanţie că această reformă va continua'', a afirmat Vlad Alexandrescu.

Premierul Dacian Cioloş a precizat sâmbătă că marţi va trimite preşedintelui revocarea lui Vlad Alexandrescu şi o nouă propunere pentru Ministerul Culturii. Anunţul privind demiterea lui Vlad Alexandrescu a fost făcut de șeful Executivului pe Facebook, ca urmare a scrisorii pe care acesta a trimis-o GDS şi în care acuza presiuni şi acţiuni de intimidare directă din partea unor colegi din Cabinet, precum şi răceala unora după ce a luat atitudine în problema plagiatelor.

"Legat de ultimele discuții in jurul demisiei Ministrului Culturii: E păcat că domnul Alexandrescu a ales să termine în acest fel. E alegerea dumnealui. Iar dacă domnul Alexandrescu are ceva de spus, să o facă. Mă întreb de ce nu a făcut-o până acum, și de ce nu mi-a comunicat mie sau în guvern situațiile cu care susține că s-a confruntat. Viața merge înainte. Reformele vor continua și în cultură și în alte domenii. Doresc tuturor sa găsească înțelepciunea de a respecta Sărbătorile de Paști", a scris Cioloş.

Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii, a acuzat membri ai Guvernului de acţiuni de intimidare prin intermediul unei scrisori trimise "în spiritul transparenţei" către Grupul pentru Dialog Social (GDS).

"Prin multe decizii şi acţiuni ale mele, am deranjat grupuri de interese foarte variate. Unele au fost foarte vizibile, cum ar fi interesele de la Roşia Montană sau de la Cathedral Plaza din Bucureşti. Ele mi-au adus încercări directe de intimidare, am fost chemat in Parlament să dau socoteală, sunat de oameni politici. Când am oprit dărâmarea casei Nanu-Muscel din Piaţa Romană, am fost sunat chiar de un coleg de Guvern, cu intimidare directă", a susţinut Vlad Alexandrescu în scrisoarea trimisă către Grupul pentru Dialog Social (GDS).

"Faptul că, în mai multe şedinţe de Guvern, m-am pronunţat în favoarea retragerii imediate a titlurilor de doctor în cazuri de plagiat notorii (...) mi-a adus o adversitate rece a acelor miniştri care erau implicaţi", a mai spus ministrul, referitor la cazurile de plagiat în obţinerea anumitor diplome.

"În momentul de faţă, cred că o reacordare a încrederii Prim-Ministrului în mandatul meu şi în reforma pe care am început-o ar fi singura cale prin care aceste reacţii ar putea fi stopate, măcar pentru o perioadă", a conchis Alexandrescu.

Ulterior, ministrul a precizat, tot pe Facebook, că scrisoarea către GDS în care acuză membri ai Guvernului de acţiuni de intimidare a devenit publică fără voia sa şi spune că nu are nimic de adăugat faţă de cele invocate şi nu a dorit să condiţioneze astfel rămânerea sa în Guvern.