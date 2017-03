Sursele de finanțări agricole însumează 37 de miliarde de lei pentru 2017

Directorul general al Agricover Credit, Robert Rekkers, a arătat – la conferința „Fermierii României” – că totalul finanțărilor agricole disponibile în acest an din surse private, de stat și europene este de 37 de miliarde de lei, astfel că „2017 ar trebui să fie anul investițiilor în agricultură”. „Băncile cresc finanțările pentru fermieri în 2017 cu 4% față de 2017, IFN-urile (n.n.- instituțiile financiare nebancare) cu 15%, apoi creditul-furnizor, care e cam scump va stagna, iar bugetul Ministerului Agriculturii este optimist, crește cu 10% ca plăți directe. Estimăm, per total, 37 de miliarde de lei finanțări disponibile pentru ferme. Cine spune că nu sunt bani minte”, a declarat Robert Rekkers la conferința „Fermierii României”, organizată de MEDIAFAX și revista Agrointeligența.„Anul 2017 ar trebui să fie anul investițiilor, pentru că 2016 a fost un an bun. În mare parte, fermele din România au avut rezultate record în termeni de culturi, mai ales la culturile mari (...) S-a creat o bază pentru investiții mult mai mare pentru 2017. Plus că acesta este un an în care poți profita de credite, este un nivel foarte jos în termeni de dobândă. Apetitul există, banii există, investițiile – acestea sunt, cred eu, semnalul care trebuie dat fermierilor care au avut rezultate foarte bune în 2016”, a spus oficialul Agricover Credit. În ce anume să investească fermierii? „În echipamente, la care estimăm o piață de două miliarde de lei anual, valoare ce va continua și în 2017” și „în achiziția de terenuri noi, unde estimăm că volumul tranzacțiilora fost de peste 100.000 de hectare în 2016 și va fi la fel în 2017; vorbim despre o piață totală de 1,5 miliarde de lei, în condițiile în care prețurile terenurilor sunt în continuă creștere”. Robert Rekkers a mai menționat și irigațiile, unde „avem o piață de 200 de milioane de lei ca investiții”. Pentru echipamentele de irigații, „credem că în 2017 va fi un val de investiții și că se va dubla această piață. Ce se întâmplă în România: din 8-9 milioane de hectare de teren arabil, doar 5% se irigă, iar necesarul este de cel puțin jumătate din totalul terenurilor arabile”. Rekkers a menționat că atât statul, cât și sectorul privat vor investi masiv în irigații. „Ce am citit în planul pe 2017-2020: proiectele sunt mari, acoperă două milioane de hectare, 200.000 de fermieri vor beneficia de alocări de la bugetul de stat, sumele fiind de 1,1 miliarde de lei de la stat plus 342 de milioane de euro din fonduri europene (...) Iar investițiile private au crescut de la 40 de milioane de lei în 2011 la peste 200 de milioane de lei în 2016”.

De asemenea, costurile cu irigarea efectivă sunt de peste 1.000 de euro la hectar, însă „pentru sistemele moderne aceste costuri cresc la 1.500 spre 2.000 de euro la hectar; pentru cei care au terenuri în arendă, sistemele mobile de irigare vor fi cele maim atractive”, a mai spus Robert Rekkers.

Adresându-se în final participanților la conferința „Fermierii României”, directorul Agricover Credit le-a spus că „sunteți un segment din economie care trebuie luat ca exemplu pentru România, și mai sunt încă multe lucruri de făcut în viitor”.